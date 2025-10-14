Alarma per un home armat a Manresa, que ha acabat sent un policia fent una detenció per estrangeria

Caos i confusió -fins i tot entre agents de diversos cossos policials- aquest dimarts al migdia al carrer Sobrerroca de Manresa. L'alarma per un home amb una arma de foc que n'empaitava un altre ha corregut com la pólvora entre els vianants. Crits i exclamacions. Alguns, inclús han afirmat que l'home havia desenfundat la pistola. Dos agents de la Policia Local de Manresa que es trobaven a la plaça Major han estat els primers en dirigir-s'hi i en demanar reforços. En paral·lel ha arribat una patrulla de la policia espanyola que ha donat mitja volta a la plaça i ha tornat per Sobrerroca en contra direcció fins que s'ha aturat en un dels seus establiments. A dins, perseguit, perseguidor, clients i responsables del negoci. S'hi han sentit cops i crits.
De seguida ha arribat més Policia Local -dues patrulles i dues motos- i Mossos d'Esquadra -un total de quatre vehicles- que, com els vianants, semblaven no entendre la situació. De dins l'establiment han sortit quatre individus amb un home retingut i emmanillat que, amb dificultats, han fet entrar en el cotxe policial. S'ha començat a entendre que eren agents del cos estatal de paisà i que l'home que inicialment s'havia vist amb una pistola -alguns veïns, amb la pistola en mà-, era un d'ells. Entre els tres cossos hi havia una vintena llarga d'agents. Familiars i veïns del detingut -que resideix al mateix Sobrerroca- han afegit despropòsit a la situació, indignats per com l'estaven tractant.
Agents de l'un i de l'altre i de l'altre cos policial han intentat obrir espai ordenant als vianants que marxessin i, sobretot, insistint molt i directament en què no agafessin imatges amb el mòbil. Ho han aconseguit, no sense queixes de la gent que volia continuar mirant el mural d'uniformes desplegat per detenir un veí que tothom coneix i que poques hores abans havia portat les seves filles a escola.
Però què ha passat?
Els fets s'han precipitat a 2/4 d'1 del migdia mentre agents de paisà de la policia estatal feien inspecció de llocs de treball en comerços de la zona i quatre homes els han increpat, segons ha explicat el cos a NacióManresa. Quan els agents els ha volgut identificar, un d'ells ha sortit corrent en direcció al carrer Sobrerroca, fent cas omís a les ordres policials, i quan l'han trobat a l'interior de l'establiment, s'ha resistit. L'han detingut acusat d'un delicte de desobediència i resistència a l'autoritat. Ja a comissaria, i sempre segons la policia, a l'home, de nacionalitat marroquina, li han trobat cinc identificacions diferents i han comprovat que havia estat expulsat de l'Estat anteriorment, però que havia aconseguit tornar a entrar-hi. Per aquest motiu han tramitat una nova ordre d'expulsió contra ell.
Una vintena llarga d'agents per un cas d'estrangeria
La policia espanyola ha assegurat al diari que tant els Mossos d'Esquadra com la Policia Local de Manresa "han actuat en suport de l'operatiu" i instats pel propi cos estatal. Estranya, però, que es requereixin més de vint agents per detenir una persona per un tema administratiu d'estrangeria, més quan els cossos autonòmic i local -vuit vehicles entre cotxes i motos- han arribat a lloc -en el rovell de l'ou del Centre Històric, amb les complicacions de trànsit que comporta- de seguida, fins i tot abans que l'home es resistís a la detenció. Els Mossos també han donat aquesta explicació després que, inicialment, no haguessin ni registrat la incidència.
Sempre quedarà el dubte si aquests dos cossos policials al que realment responien era a l'avís d'un home armat que n'empaitava un altre pel carrer Sobrerroca. En tot cas era un policia, com ells, però de paisà, i potser, amb la pistola a la mà.