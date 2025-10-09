Detinguts un menor i un jove per tres robatoris amb força a Palà i Valls de Torroella

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa han detingut un menor i un home de 23 anys com a presumptes autors de tres robatoris amb força, dos d'ells en grau de temptativa, comesos a Palà i Valls de Torroella. Els fets van tenir lloc entre el 29 i el 30 de setembre, quan els lladres haurien intentat accedir a dos domicilis i van aconseguir robar diners d'un centre religiós.
Dos robatoris en domicilis i un en un centre religiós
Segons han informat els Mossos d'Esquadra, els fets es van produir entre els dies 29 i 30 de setembre als nuclis de Palà de Torroella de Navàs i Valls de Torroella, al terme municipal de Sant Mateu de Bages.
En el primer cas, els autors haurien intentat entrar en un habitatge sense aconseguir-ho, mentre que en el segon van accedir a l'interior d'un centre religiós, d'on van sostreure diners en efectiu. Els investigadors van poder comprovar que els dos robatoris amb força en grau de temptativa i el robatori consumat estaven relacionats.
Els Mossos identifiquen i detenen els autors
Després de diverses gestions d'investigació, els agents van determinar que els mateixos dos individus estaven darrere dels tres fets. Dimecres, els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa van detenir els presumptes autors, un home de 23 anys i un menor d'edat.
El menor va quedar en llibertat després de declarar, a l'espera de ser citat per la Fiscalia de Menors, mentre que el major d'edat passarà a disposició judicial aquest dijous.
Una investigació coordinada des del Bages
Els tres robatoris, tot i produir-se en diferents nuclis, presentaven un modus operandi similar, fet que va permetre als investigadors vincular-los ràpidament. La coordinació de la unitat d'investigació de la comissaria de Manresa ha estat clau per identificar els sospitosos i detenir-los en pocs dies.
Els Mossos mantenen la investigació oberta per determinar si els detinguts podrien estar implicats en altres fets similars a la zona.