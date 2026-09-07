La Clínica Odontològica Universitària de Manresa incorpora 46 estudiants de quart curs

La Clínica Odontològica Universitària de Manresa inicia una nova etapa amb la incorporació de 46 estudiants de quart curs del grau en Odontologia de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Durant aquest curs, els alumnes hi desenvoluparan la seva formació clínica amb pacients, després d'un mes de preparació teòrica i pràctica. L'activitat amb pacients reals començarà el 5 d'octubre i es farà sota la supervisió del professorat i dels professionals del centre.
Un mes de preparació abans de treballar amb pacients
Els estudiants han estat rebuts aquest dilluns al matí en una sessió de benvinguda en què se'ls ha presentat el funcionament de les instal·lacions, els protocols assistencials i l'organització acadèmica del curs. Després de l'acollida, han iniciat les classes de l'assignatura de Psicologia Clínica, que concentrarà bona part de l'activitat acadèmica durant aquest primer mes a la clínica.
Al llarg del mes de setembre, l'alumnat combinarà aquesta formació teòrica amb tallers pràctics i activitats de simulació que serviran com a preparació abans de començar l'activitat clínica. El contacte amb pacients reals començarà el 5 d'octubre.
A partir d'aquella data, els estudiants atendran pacients sota la supervisió del professorat i dels professionals de la Clínica Odontològica Universitària.
El 90% de quart curs es farà amb pacients
L'activitat dels estudiants de quart curs es desenvoluparà en 12 dels 17 boxes assistencials de què disposa actualment el centre. Els cinc espais restants es reservaran als estudiants del Màster en Ortodòncia i Control Postural, que també iniciarà la seva activitat clínica durant el mes d'octubre.
El model formatiu del grau en Odontologia dona un pes especialment important a la pràctica clínica. Aproximadament, el 90% de la formació de quart curs es farà amb pacients, mentre que el 10% restant correspondrà a formació teòrica especialitzada relacionada amb les diferents àrees de l'odontologia.
La incorporació d'aquest primer grup d'estudiants de quart curs consolida així la funció docent per a la qual es va concebre l'equipament.
Un equipament que combina docència i assistència
La Clínica Odontològica Universitària disposa actualment de 17 consultes completament equipades i de tecnologia avançada destinada a la diagnosi, la planificació i els tractaments odontològics.
El centre va ser dissenyat per integrar en un mateix entorn la formació universitària i l'atenció assistencial. Aquest model permet als futurs odontòlegs adquirir experiència clínica en un entorn real i sota supervisió professional.
La clínica va ser inaugurada oficialment el juliol passat, tot i que ja desenvolupava activitat assistencial des del juliol del 2025.
Més de 1.100 pacients atesos durant el primer any
L'arribada dels estudiants es produeix després del primer any complet de funcionament del centre, durant el qual la Clínica Odontològica Universitària ha atès més de 1.100 pacients i ha consolidat una oferta assistencial que inclou diferents especialitats odontològiques.
La previsió és que la incorporació progressiva de l'alumnat permeti incrementar l'activitat clínica de la clínica i ampliar-ne la capacitat de servei a la població.
Aquesta activitat assistencial es combina amb una vocació social, que es concreta en convenis amb diferents entitats i institucions del territori per facilitar l'accés a l'atenció bucodental a col·lectius vulnerables.