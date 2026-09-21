El CT de Judo Bages i Moianès aconsegueix dos bronzes a la Supercopa d'Espanya júnior de Las Palmas

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès (CTJBM) ha completat una actuació destacada a la Supercopa d'Espanya de Judo en categoria júnior U21, disputada aquest cap de setmana a Las Palmas de Gran Canaria. L'expedició bagenca i moianesa ha tornat de les Illes Canàries amb un balanç de dues medalles de bronze i tres cinquenes posicions, uns resultats que confirmen el bon nivell competitiu dels seus esportistes dins del circuit estatal.
Les dues medalles van arribar gràcies a Carlos Llamas, d'Esport7, que va aconseguir el bronze en la categoria de menys de 60 quilos, i a Inés Guerrero, del Club Judo Moià, que també va pujar al tercer graó del podi en la categoria de menys de 57 quilos.
Tres cinquenes posicions molt a prop del podi
El CTJBM va estar a punt d'ampliar el seu medaller amb tres esportistes que van arribar fins a la lluita pel bronze. Finalment, Ivet Beltran, de l'Osona Judo Club, en menys de 52 quilos; Dumi Croitor, d'Esport7, en menys de 73 quilos, i Biel Perau, també d'Esport7, en menys de 81 quilos, van acabar en una meritòria cinquena posició.
Aquests resultats permeten al Centre de Tecnificació de Judo del Bages i el Moianès mantenir-se entre els referents de la categoria júnior a nivell estatal i continuar acumulant experiència competitiva en proves de màxim nivell.
Pròxima cita a València
Després dels bons resultats obtinguts a Las Palmas de Gran Canaria, l'equip ja prepara la seva participació en la pròxima Supercopa d'Espanya júnior U21, que es disputarà a València i que serà una nova oportunitat per continuar sumant punts i experiència en el calendari estatal.