El festival Camins de Manresa, després de celebrar la primera edició el passat mes de juliol, ampliarà la programació aquest setembre amb quatre concerts en cellers de la DO Pla de Bages. Laura Andrés, Humana Sound System, Ramon Mirabet i Manu Guix protagonitzaran les actuacions, que es combinaran amb tastos de vins, sopars, maridatges i altres experiències gastronòmiques entre vinyes.
Laura Andrés obrirà la programació al celler Abadal
La programació de Camins Cellers començarà el 18 de setembre amb l'actuació de Laura Andrés al celler Abadal. La pianista i compositora hi presentarà el seu darrer treball, ZERØ, una proposta que es mou entre la música clàssica contemporània i la sensibilitat pop, amb un univers sonor íntim i emotiu.
El concert formarà part de la 17a edició del Sopar del Most del celler Abadal, una experiència que combinarà música, gastronomia i paisatge. La proposta inclourà una visita a les vinyes, un tast de vins al celler, el sopar i, finalment, el concert de Laura Andrés.
Humana Sound System protagonitzarà una festa vermut
El 20 de setembre, el celler Fargas Fargas acollirà la Festa Vermut Final del Festival Camins 26, amb l'actuació d'Humana Sound System. El duet està format per Natxo Tarrés i Roger Farré, membres de Gossos, i presentarà una proposta que combina l'energia del reggae i el dub amb elements d'electrònica i instrumentacions de world music.
Ramon Mirabet oferirà un concert acústic a Castellgalí
El darrer cap de setmana de setembre arribarà el torn de Ramon Mirabet, que actuarà el 26 de setembre al celler Castellgalí. L'artista oferirà un concert acústic especial en què repassarà diferents temes de la seva trajectòria. L'actuació es completarà amb un tast de tres vins del celler Castellgalí, que es podran degustar al llarg del concert.
Manu Guix actuarà entre vinyes al celler Entrebosc
La programació de Camins Cellers es tancarà l'endemà, 27 de setembre, amb el concert de Manu Guix al celler Entrebosc. L'artista oferirà una actuació íntima i propera, a veu i piano. La jornada també inclourà una proposta gastronòmica amb un showcooking dividit en cinc estacions: una d'elaboracions fredes, una de pernil, una de brasa, una d'arròs o fideuà i una última de postres.
Abans del concert de Manu Guix, els assistents també podran veure Res més que un error, una peça de dansa inspirada en la Setena poesia vertical de Roberto Juarroz. L'espectacle anirà a càrrec dels ballarins Nilufer Akcanbas i Agustín Aquaro.
Les entrades per als quatre concerts de Camins Cellers ja estan disponibles a través del web del festival. La proposta amplia així l'experiència de Camins més enllà de la seva primera edició , vinculant música, cellers, paisatge, vins i gastronomia de la DO Pla de Bages.