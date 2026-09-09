Cardona reforçarà el dispositiu de seguretat durant tota la Festa Major

L'Ajuntament de Cardona ampliarà el dispositiu de seguretat durant tota la Festa Major amb un reforç dels efectius i una coordinació més àmplia entre els diferents cossos i serveis que intervindran al municipi. El desplegament es mantindrà durant tota la celebració i tindrà una incidència especial en els actes amb més afluència de públic, com les principals nits de concerts, la Nit Cardonina, la Nit de l'Empalme, les activitats del cap de setmana del 12 i 13 de setembre i els Corre de bou i encierros.
Coordinació entre els diferents serveis
El dispositiu comptarà amb la participació de la Policia Local de Cardona, els Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, Bombers i el CAP Cardona, així com dels serveis d'ambulàncies i del personal de seguretat que reforçarà els principals espais de la festa.
L'objectiu és garantir una resposta coordinada davant de possibles incidències i reforçar la prevenció durant unes jornades en què Cardona concentra una elevada activitat al carrer.
El desplegament serà especialment intens durant les principals nits festives. Començarà amb la Nit Cardonina, aquest 9 de setembre, i continuarà amb la Nit de l'Empalme, l'11 de setembre, i amb les activitats i concerts previstos durant el cap de setmana del 12 i 13 de setembre.
Vigilància especial als Corre de bou i encierros
Els Corre de bou i els encierros també comptaran amb un dispositiu específic, amb efectius desplegats al llarg dels recorreguts i als diferents punts on es concentrin participants i públic.
En aquests actes es reforçarà la presència dels agents i la coordinació entre els serveis policials, sanitaris, d'emergències i de protecció, amb l'objectiu de facilitar una actuació conjunta davant de qualsevol incidència.
L'Ajuntament demana responsabilitat i civisme
L'alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, assenyala que la Festa Major comporta durant uns dies "una gran concentració de persones als carrers" i defensa que l'Ajuntament posi tots els mitjans al seu abast per garantir l'ordre i la seguretat. En aquest sentit, explica que el dispositiu es reforça perquè el municipi pugui viure una Festa Major segura.
Aliste també fa una crida a la responsabilitat individual i al civisme, i recorda que "la seguretat és una responsabilitat compartida". L'alcaldessa demana respecte pel mobiliari i l'espai públic, per la resta de persones i pels cossos de seguretat i els serveis d'emergències.
Preparació conjunta del dispositiu
La preparació del dispositiu s'ha treballat de manera coordinada entre els diferents agents implicats per definir els reforços, els espais amb una major necessitat de vigilància i els mecanismes d'actuació davant de possibles incidències.
El cap de la Policia Local de Cardona destaca que enguany "ampliem el dispositiu i reforcem especialment la coordinació" entre els diferents cossos i serveis. Considera que, davant d'unes jornades amb molts actes simultanis i una elevada afluència de persones, és essencial que Policia Local, Mossos d'Esquadra, serveis d'emergències, sanitaris, Protecció Civil i seguretat privada treballin de manera coordinada i amb criteris d'actuació compartits.