La Coral Cardonina segueix la petjada dels patrons de Cardona en una gira pel nord d'Espanya

La Coral Cardonina i un grup de cardonins devots dels Sants Màrtirs de Cardona han dut a terme entre el 27 i el 31 d'agost una gira musical pel nord d'Espanya que els ha portat fins al monestir de Leyre, Cantàbria i Calahorra. El viatge ha resseguit els indrets on es conserven relíquies i es manté viu el culte a sant Celdoni i sant Ermenter, patrons de Cardona i Cellers.
Cant i veneració de les relíquies a Leyre
La primera parada del pelegrinatge va ser el monestir benedictí de Leyre, on el dijous 27 d'agost la Coral Cardonina va participar en l'ofici de Nona. En acabar, els cantaires van interpretar a cappella un cant marià del pare Ireneu Segarra, de l'abadia de Montserrat, així com diferents himnes dedicats als sants màrtirs en llatí, castellà i català.
La coral i el grup de pelegrins cardonins també van participar en la cerimònia de veneració de les relíquies conservades al monestir, oficiada per un dels monjos de la comunitat.
Actuacions a Cantàbria
L'endemà, la formació cardonina va interpretar càntics sacres al temple gòtic de San Vicente de la Barquera. La música també va acompanyar les visites a Santillana del Mar, al Capricho de Gaudí i al Seminari de Comillas, amb la interpretació de diferents tonades populars.
El 29 d'agost, la Coral Cardonina va oferir un concert a l'església parroquial de Noja. El repertori va incloure la Missa Brevis de Jacob de Haan, peces de Mozart i Christopher Tye i una selecció d'himnes dedicats als sants màrtirs. Entre les peces interpretades hi havia la recuperació d'uns goigs càntabres fins aleshores oblidats. L'actuació va obtenir una gran acollida entre el públic, que omplia el temple.
De Santander a Calahorra
El matí del 30 d'agost, la comitiva cardonina va participar en l'ofici solemne celebrat a la catedral de Santander en honor dels sants patrons, de qui es conserven les venerades testes a la ciutat. Els participants portaven uns mocadors elaborats expressament per a l'ocasió amb la imatge estampada d'un relleu escultòric dels patrons cardonins.
La gira va culminar el 31 d'agost a Calahorra. Després de participar en la solemne processó pel casc antic de la ciutat, els cantaires cardonins van sumar les seves veus a les de l'Orfeó Calagurritano per solemnitzar musicalment l'ofici major de les festes patronals, celebrat a la històrica catedral de la ciutat.
Uns vincles que es mantenen vius
Amb aquest pelegrinatge musical, Cardona ha reforçat els llaços amb diferents indrets del nord de la península on es preserven i es veneren les relíquies de Celdoni i Ermenter.
Segons la tradició, els dos patrons, legionaris romans i màrtirs cristians, van ser sacrificats a finals del segle III a Calahorra i posteriorment van ser santificats. El seu culte continua unint Cardona amb diversos territoris on la seva memòria encara es manté viva.