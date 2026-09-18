Manresa reunirà experts i empreses per debatre sobre indústria, talent i IA a «Manresa Futur»

Manresa acollirà el pròxim 23 d'octubre una nova edició de la jornada Manresa Futur. Repte compartit, una iniciativa que vol consolidar el territori com un entorn atractiu per a la implantació i el creixement empresarial. La trobada, organitzada per l'Ajuntament de Manresa a través de ProManresa amb la participació d'UManresa, se celebrarà durant tot el matí a la Torre Busquet i centrarà els seus continguts en tres grans eixos: la indústria, el talent i la intel·ligència artificial.
L'acte estarà conduït per la periodista i divulgadora tecnològica Xantal Llavina, directora del programa Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, i reunirà representants del món acadèmic, empresarial i tecnològic per reflexionar sobre els reptes i les oportunitats de futur de la Catalunya Central.
La jornada arrencarà amb una ponència del catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra i exconseller del Banc d'Espanya Guillem López Casanovas, que analitzarà els principals indicadors econòmics de la Catalunya Central i els compararà amb els d'altres regions industrials similars. L'objectiu serà identificar fortaleses, oportunitats de creixement i possibles línies estratègiques per reforçar la competitivitat del teixit productiu del territori.
Empreses del territori debatran sobre innovació i intel·ligència artificial
Un dels punts centrals de la trobada serà una taula rodona dedicada a la innovació empresarial i a les aplicacions de la intel·ligència artificial. L'espai reunirà directius de diverses empreses de la Catalunya Central que compartiran experiències i visions sobre els canvis que afronta el sector productiu.
Hi participaran Dídac Contreras, CEO de Collbaix Access Solutions; Pau Feliu, CEO de Maccion; Elvira Garcia, CEO d'InoxForma, i Sergi Quinto, cofundador i CEO de Wowist. El debat abordarà com les empreses poden innovar des del territori i aprofitar les noves tecnologies per guanyar competitivitat en un context econòmic cada vegada més exigent.
La jornada es clourà amb la intervenció de Ramon López de Mántaras, professor d'investigació emèrit del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i una de les figures pioneres de la intel·ligència artificial a escala internacional. La seva ponència oferirà una visió crítica sobre aquesta tecnologia i aprofundirà en les seves possibilitats reals, els seus límits actuals i el seu impacte efectiu en l'activitat empresarial.
Apostar per la indústria, la innovació i el talent
Manresa Futur. Repte compartit s'emmarca en l'estratègia impulsada des de la ciutat i la comarca per reforçar la indústria tecnològica, la innovació i la captació de talent com a motors de desenvolupament econòmic.
L'objectiu és afavorir la creació d'un ecosistema capaç d'atraure empreses, retenir professionals qualificats i generar noves oportunitats de creixement, tot contribuint a l'enfortiment del teixit productiu de la Catalunya Central.
Les persones interessades a participar-hi poden consultar el programa complet i formalitzar la inscripció a través dels correus promanresa.empresa@ajmanresa.cat i empresa@umanresa.cat. Les places són limitades.
La jornada compta amb el suport del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), en el marc del projecte Treball als barris, i de la Diputació de Barcelona.