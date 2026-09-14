Sant Fruitós impulsa una nova edició dels Tallers Ocupa't amb formació gratuïta

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa una nova edició dels Tallers Ocupa't, un programa de formació gratuïta adreçat a persones que volen millorar les seves competències professionals, ampliar coneixements o incrementar les opcions d'accés al mercat laboral. La programació de tardor ofereix cursos en àmbits diversos, des de la logística i la seguretat alimentària fins a la gestió empresarial, les finances o l'aprenentatge del català. Els cursos es portaran a terme al Nexe Espai Jove.
La primera proposta serà el curs de manipulació d'aliments, previst per al 28 de setembre, que permetrà als participants conèixer les fonts de contaminació dels aliments i la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene alimentària.
Els dies 30 de setembre i 1 d'octubre es farà el curs de carretons elevadors, una formació pràctica orientada a aprendre a conduir i manipular aquest tipus de maquinària amb seguretat, millorant la qualificació professional dels participants.
Comptabilitat, finances i logística
A partir de l'1 d'octubre també començarà un curs de comptabilitat bàsica en format de teleformació, amb una durada de 60 hores i disponible fins al 4 de desembre. L'objectiu és proporcionar els coneixements essencials per gestionar els comptes d'una empresa.
Durant el mes d'octubre s'oferirà igualment un curs de català bàsic, de nivell A1 i A2, pensat per afavorir la integració laboral de les persones participants a través de l'aprenentatge de la llengua.
La programació inclou també una sessió de finances pràctiques per emprendre amb èxit, prevista per al 27 d'octubre, que abordarà eines per gestionar els recursos econòmics d'un negoci i planificar-ne la viabilitat.
Entre octubre i novembre es desenvoluparà un curs de gestió i processos logístics, centrat en el coneixement dels principals fluxos de mercaderies i en la millora de les competències professionals en un dels sectors amb més demanda de personal.
Les places de totes les formacions són limitades i les inscripcions ja estan obertes. L'Ajuntament destaca que la iniciativa respon a les necessitats actuals del teixit empresarial i laboral i busca facilitar noves oportunitats de formació i ocupació per a la ciutadania.