MoMa Espai Cultural programa 18 tallers per a adults aquesta tardor

MoMa Espai Cultural de Manresa ha obert les inscripcions per a la seva programació de tardor, formada per 18 tallers culturals per a adults que es desenvoluparan entre els mesos d'octubre i desembre. La proposta inclou cursos de disciplines diverses com la filosofia, la història de l'art, la literatura, el periodisme, la ciència, la joieria, l'aquarel·la, el teatre o els idiomes, amb grups reduïts i impartits per professionals especialitzats.
Les inscripcions estan obertes des del 23 de juliol a través del web de l'espai i, des de l'1 de setembre, també es poden formalitzar presencialment al centre, situat al passatge del Ginjoler de Manresa.
La programació inclou cinc propostes d'art i pensament, entre les quals destaquen cursos sobre filosofia contemporània, història de l'art, poesia, història del rock i òpera alemanya. També incorpora una proposta dedicada a l'actualitat amb el taller Periodisme: el preu de la informació, impartit pel director de Regió7, Josep Lluís Micó.
Història, ciència i creativitat
L'oferta es completa amb tres cursos d'història centrats en la Grècia antiga, les constel·lacions i la influència del món clàssic en el pensament contemporani, així com un taller de divulgació científica sota el títol Benvolgudes siguin les preguntes tontes: la ciència del dia a dia.
El bloc més ampli correspon als tallers d'expressió i creativitat, amb set propostes que inclouen il·lustració, ceràmica, joieria artesanal, art tèxtil, aquarel·la, gòspel i improvisació teatral. La programació es completa amb un curs de conversa en anglès.
La majoria dels tallers constaran de deu sessions i comptaran amb grups reduïts d'entre quatre i dotze participants per afavorir un aprenentatge més personalitzat.
Inscripcions obertes fins a l'inici dels cursos
Les places són limitades i les inscripcions es podran fer fins al dia abans de l'inici de cada taller. La programació completa i la informació detallada de cada curs es poden consultar a través del web de l'entitat.
La nova oferta arriba pocs dies després que les directores de MoMa Espai Cultural, Maria Gallofré i Montserrat Parera, protagonitzessin la glossa institucional de la Diada Nacional de Catalunya a Manresa, centrada en la lectura, la literatura infantil i la defensa del català com a llengua de cultura.