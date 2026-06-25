El grup de grans de Teatre Musical de l'EMM Artés porta «Els Miserables» a l'escenari

La Sala Dos de Gener del Complex Cultural Cal Sitges d'Artés acollirà aquest cap de setmana cinc representacions del musical Els Miserables, una producció del grup de grans de Teatre Musical de l'Escola Municipal de Música d'Artés (EMMA) amb la col·laboració de NEI Teatre. El muntatge adapta una de les obres més emblemàtiques del teatre musical internacional, basada en la novel·la de Victor Hugo.
Una història universal sobre la lluita i la redempció
L'espectacle trasllada el públic a la França del segle XIX per seguir la història de Jean Valjean, un home perseguit pel seu passat que emprèn un camí de redempció marcat per la recerca de la justícia, l'amor, el sacrifici i l'esperança.
L'adaptació està basada en el musical creat pel compositor Claude-Michel Schönberg, amb llibret d'Alain Boublil i lletres de Herbert Kretzmer, considerat un dels grans clàssics del teatre musical contemporani.
A través de la música, la interpretació i la dramatització, els participants donaran vida a una història plena d'emocions i valors universals que continua captivant generacions d'espectadors arreu del món.
Cinc funcions al llarg del cap de setmana
El públic podrà gaudir de l'espectacle en cinc sessions programades entre divendres i diumenge. La primera funció tindrà lloc divendres a 2/4 de 9 del vespre. Dissabte hi haurà dues representacions, a les 4 de la tarda i a les 9 de la nit, mentre que diumenge se'n faran dues més, a 2/4 de 12 del migdia i a les 6 de la tarda.
Des de l'organització animen els espectadors a aprofitar l'oportunitat de veure aquesta adaptació d'un dels musicals més reconeguts de la història, interpretada pels alumnes de l'Escola Municipal de Música d'Artés i els integrants de NEI Teatre. Les entrades es poden adquirir a través d'aquest web.