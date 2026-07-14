La Festa Major de Súria tanca amb èxit de participació i una aposta per la cultura popular

La Festa Major de Súria ha viscut un cap de setmana amb una elevada participació ciutadana i un programa centrat en la cultura popular, la tradició i la música. Les activitats han omplert els carrers i places del municipi amb una àmplia oferta festiva que s'ha allargat fins aquest dimarts, amb una bona resposta del públic en els actes més emblemàtics.
La principal novetat d'enguany ha estat la substitució del tradicional castell de focs per un espectacle de drons, celebrat aquest dilluns al vespre a causa de l'elevat risc d'incendi forestal derivat de la situació meteorològica. El muntatge, seguit per un nombrós públic des del pont de Salipota i els seus voltants, ha estat la primera experiència d'aquest tipus en una Festa Major surienca.
Les Tocades i la Trapellada, protagonistes del cap de setmana
Un dels actes més multitudinaris ha tornat a ser les tradicionals Tocades, celebrades diumenge davant la Casa de la Vila amb l'actuació de la Banda de Cardona. L'acte va incloure diferents referències a la història local, com l'homenatge al desaparegut sardanista i bastoner Miquel Caellas, molt vinculat a l'Agrupació Sardanista, així com la commemoració del centenari d'Els Pastorets de Súria, impulsats pel Foment Cultural.
La nit de dissabte també va destacar per la tercera edició de la Trapellada, que va tornar a reunir centenars de persones en una celebració de la cultura popular i la imatgeria festiva de la vila. La festa va començar a les places de Sant Jaume i de Josep Anselm Clavé i va recórrer els carrers fins a la plaça Major del Poble Vell, on van actuar els gegants, capgrossos i el bestiari local amb l'acompanyament de músics de la vila.
La Trapellada rememora l'antiga rivalitat entre els Blancs i els Negres, dues faccions històriques de Súria que acaben simbolitzant la reconciliació. La celebració va finalitzar amb una cercavila fins al centre del municipi acompanyada per la Xaranga Màgic i Entrompats.
Castells, música i activitats per a tots els públics
La programació també va incloure la Trobada Castellera de Festa Major, amb la participació dels Salats de Súria, els Manyacs de Parets del Vallès i els Potes Roges de Vacarisses. Diumenge es va celebrar igualment la missa solemne de Sant Cristòfol, amb la interpretació dels tradicionals Goigs.
L'oferta musical ha estat un altre dels grans atractius de la festa, amb actuacions de 555 Project, Orquestra Centauro, Orquestra Metropol, DJ Capde, Crystal, Josep Ostres i Pere Rico a l'envelat de la plaça de Sant Joan. La Bateria del Poble Vell també va acollir una nova edició del Vespreig de Festa Major, organitzat per Ràdio Súria amb DJ Gian.
El programa s'ha completat amb la pedalada popular de la Unió Ciclista Mig-Món, les Matinades dels Grallers del Poble Vell, una cercavila nocturna de la Banda de Cardona, inflables aquàtics, la festa de l'escuma, la tómbola solidària de Càritas Parroquial, una xocolatada nocturna i la tradicional missa de difunts en record dels veïns traspassats durant l'últim any.
La Festa Major s'ha clos aquest dimarts amb una ballada de sardanes a la plaça de la Serradora, a càrrec de la Cobla Marinada. L'organització, compartida entre l'Ajuntament de Súria i la Comissió de Festa Major amb la col·laboració de nombroses entitats i voluntaris, ha agraït la implicació de totes les persones que han fet possible una nova edició de la celebració.