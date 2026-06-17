Marc Sellarès repassa més de quaranta anys de trajectòria a l'Espai 7 del Casino

L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà a partir del 26 de juny l'exposició Un foc creixent, una retrospectiva de l'artista bagenc Marc Sellarès que recorre més de quatre dècades de trajectòria creativa. La mostra, organitzada pel Centre Cultural el Casino i el Cercle Artístic de Manresa, es podrà visitar fins al 19 de juliol.
Un recorregut per l'evolució artística de Marc Sellarès
L'exposició traça una línia de temps de l'obra de Marc Sellarès, des de les seves primeres escultures treballades amb materials com la fusta, la pedra o el ferro fins a les seves propostes més recents d'escultura expandida.
Guardonat amb el Premi Lacetània a la Projecció Artística en Escultura i autor d'obres reconegudes com El bosc de les Creus, Sellarès presenta una selecció de peces que permeten seguir l'evolució del seu llenguatge artístic. Els seus primers treballs abordaven qüestions més íntimes i personals des d'una concepció més clàssica de l'escultura, mentre que amb el pas dels anys la seva obra s'ha vist influïda per l'experiència vital, la consciència social, ecològica i territorial, així com pels seus viatges.
De l'escultura tradicional a les instal·lacions
La mostra posa de manifest com l'artista ha ampliat progressivament els límits de la seva pràctica escultòrica. Allò que inicialment era una aproximació centrada en la peça física ha anat evolucionant cap a instal·lacions, accions efímeres documentades i treballs audiovisuals.
Segons expliquen els organitzadors, aquest procés creatiu ha permès a Sellarès passar d'una mirada més individual a una reflexió sobre conceptes de caràcter universal, sense perdre el vincle amb el territori i les realitats que l'envolten.
Territori, memòria i conflictes globals
Un foc creixent reuneix algunes de les obres més representatives de l'artista per abordar temes recurrents en la seva trajectòria, com ara el territori, la memòria, els desastres naturals, les guerres o les desigualtats.
L'exposició estableix un diàleg entre la realitat més propera i els grans conflictes globals, mostrant com aquests elements formen part d'una mateixa reflexió artística que ha anat prenent forma al llarg dels anys.
La inauguració tindrà lloc el divendres 26 de juny a les 7 de la tarda. La mostra es podrà visitar fins al 19 de juliol, de dimarts a diumenge i festius, de 2/4 de 6 de la tarda a 2/4 de 9 del vespre, a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa.