Els Tirallongues volen recuperar els castells de vuit a Manresa

La Colla Castellera Tirallongues de Manresa afronta aquest dissabte una de les cites més importants de la temporada amb la celebració de la 26a Diada de Colles de l'Eix. La plaça Major de Manresa acollirà una jornada que reunirà quatre colles castelleres i en la qual els amfitrions aspiren a portar a la ciutat el primer castell de vuit del curs.
Manresa acull la 26a Diada de Colles de l'Eix
La Diada de Colles de l'Eix se celebrarà aquest dissabte 20 de juny a la plaça Major de Manresa. Es tracta d'una trobada castellera de caràcter rotatiu que aplega les principals colles de l'Eix Transversal i que enguany tindrà els Tirallongues de Manresa com a organitzadors.
A més de la colla manresana, la jornada comptarà amb la participació dels Castellers de Lleida, els Sagals d'Osona i els Marrecs de Salt. La diada arriba a la seva 26a edició consolidada com una de les cites destacades del calendari casteller d'aquestes colles.
L'objectiu de recuperar els castells de vuit
Els Tirallongues encaren la jornada amb optimisme després dels bons resultats assolits en les darreres actuacions. La colla confia especialment en les possibilitats de portar a Manresa el primer castell de vuit de la temporada.
Les expectatives arriben després de la descarregada del quatre de vuit aconseguida fa unes setmanes a Calaf, una actuació que ha reforçat la confiança dels castellers manresans de cara a aquesta cita.
La Diada de Colles de l'Eix acostuma a ser escenari de construccions de nivell i, per aquest motiu, la colla local considera que la jornada és una oportunitat propícia per continuar avançant en els objectius marcats per a aquesta temporada.
Cercavila, diada i festa final
Les activitats començaran a 2/4 de 6 de la tarda amb una cercavila que sortirà de Casa Caritat i es dirigirà fins a la plaça Major. La diada castellera començarà a les 6 de la tarda.
Un cop finalitzada l'actuació, els membres de les diferents colles participaran en un sopar de germanor. La jornada es completarà amb una proposta festiva oberta a tota la ciutadania.
A partir de 2/4 d'11 de la nit, la plaça Europa acollirà un concert de La Correfoc Band, un grup de versions amb ambient estiuenc. La festa continuarà amb la participació de les PD Ponies, dues punxadiscos locals encarregades de posar el punt final a la celebració.
El concert ha estat organitzat pels Tirallongues de Manresa amb la col·laboració del bar El Garitu i servirà per tancar una jornada que combinarà activitat castellera i música en directe al centre de la ciutat.