Manresa reflexionarà sobre l'impacte de les pantalles en una trobada interreligiosa

L'Associació Sociocultural Xarxa de Manresa i el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa organitzaran el proper 20 de juny una nova trobada oberta a la ciutadania per abordar els efectes de la hiperconnectivitat i reivindicar la importància de l'atenció plena en la vida quotidiana.
Una reflexió sobre la hiperconnectivitat
Sota el títol La ment segrestada. Com recuperar la presència en un món hiperconnectat, la trobada se celebrarà dissabte 20 de juny a les 7 de la tarda al Centre Budista Kagyu Samye Dzong de Manresa, situat al carrer del Bruc, 42.
Els organitzadors parteixen de la constatació que la societat actual viu permanentment connectada a les pantalles, però cada vegada més desconnectada d'un mateix. Segons exposen, el ritme digital i l'atracció constant de les xarxes i dels continguts en línia contribueixen a fragmentar la capacitat d'atenció, una situació que genera estrès entre els adults i que també té conseqüències en el desenvolupament emocional i la concentració dels infants.
Recuperar l'atenció plena
La sessió vol explorar com protegir la ment davant la distracció tecnològica i oferir eines per conviure amb les pantalles d'una manera més conscient. L'objectiu és ajudar les persones participants a recuperar l'atenció plena i preservar la seva pau interior, així com la de les seves famílies.
Els promotors de la iniciativa destaquen que aquesta qüestió no només té una dimensió psicològica i emocional, sinó també espiritual. En aquest sentit, remarquen que la presència i el recolliment han estat elements centrals en les diferents religions, tradicions espirituals i conviccionals al llarg de la història.
Un espai de diàleg entre tradicions
La trobada posarà en relleu que pràctiques com la meditació, la pregària, el silenci o la contemplació comparteixen un mateix denominador comú: la necessitat de cultivar una ment calmada i una atenció focalitzada per afavorir la connexió amb un mateix, amb els altres i amb la transcendència.
L'acte està concebut com un espai de diàleg, reflexió conjunta i intercanvi d'experiències entre persones de sensibilitats i creences diverses. La proposta és oberta a tota la ciutadania i vol contribuir a la recerca d'equilibri personal en un context marcat per la hiperconnectivitat i la presència constant de les tecnologies digitals.