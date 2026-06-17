Alumnes d'un institut de Manresa apropen el català a les aules de primària

L'alumnat de 3r d'ESO de l'Institut Lacetània de Manresa ha dut a terme aquest curs un projecte per apropar el català a les aules de primària de la ciutat de manera lúdica i propera. La proposta forma part del projecte de Servei Comunitari que han de fer obligatòriament els alumnes del segon cicle d'ESO. Els estudiants han preparat materials com ara jocs per treballar l'ortografia o propostes relacionades amb els contes. Una de les activitats es fa a l'escola Renaixença, on cap dels 196 alumnes no té el català com a llengua materna. "Molts dels alumnes només escolten el català a l'escola i, si veuen que els adolescents també el saben, els pot motivar a voler-lo conèixer una mica més", destaca la mestra de l'aula d'acollida, Elisabet López.
L'Institut Lacetània ha decidit dedicar enguany el projecte de Servei Comunitari a l'organització de diverses activitats orientades a fomentar la competència comunicativa en llengua catalana entre l'alumnat de primària de diferents escoles de Manresa. El Servei Comunitari és una iniciativa impulsada pel Departament d'Educació que té com a finalitat que els estudiants participin activament en accions de compromís cívic i posin els seus coneixements, habilitats i capacitats al servei de la comunitat. Les propostes fetes per l'alumnat de l'Institut Lacetània s'han adreçat a les escoles Pare Algué i La Renaixença.
En concret, els alumnes han treballat en grups reduïts per preparar diferents tipus de materials amb l'objectiu d'apropar el català de forma "lúdica, propera i significativa". Un dels projectes ha consistit en dissenyar jocs per treballar l'ortografia pensats per als cicles mitjà i superior d'Educació Primària. L'altre projecte gira al voltant de la narració i va adreçat als infants d'educació Infantil i cicle inicial de Primària. Els alumnes d'ESO s'han encarregat d'explicar un conte als infants i, tot seguit, s'han organitzat activitats a partir de la història explicada.
Marc Sánchez és un dels alumnes de l'Institut Lacetània que ha participat a la iniciativa. Assegura que el projecte els ha ajudat a tenir més eines per parlar en públic i a "treure's la por". De fet, en Marc no descarta dedicar-se a l'ensenyament en un futur i, per això, també li ha anat bé l'activitat per conèixer més de prop com es treballa en una aula amb infants. Tot i que ell fa servir el català per comunicar-se amb els seus amics i amb la família, és conscient que cada cop té menys ús entre els joves. "Se'm fa una mica estrany veure com cada cop els nens fan servir menys el català", lamenta.
Precisament, el grup del Marc ha estat l'encarregat de fer les activitats a l'Escola Renaixença, on cap dels 196 alumnes té el català com a llengua materna. La mestra de l'aula d'acollida del centre, Elisabet López, explica que el projecte és molt interessant perquè els infants vegin "que els adolescents parlen català i això pot motivar-los a parlar-lo millor i entendre'l". De fet, el projecte educatiu del centre ja té l'objectiu de potenciar molt la llengua catalana pel fet de no tenir cap família catalanoparlant. "Que vinguin adolescents a explicar contes ens pot ajudar a motivar els infants perquè vegin que el català no només serveix per a contestar un examen", assegura.
Perdre la por a parlar en públic i desenvolupar valors i destreses
L'Institut Lacetània valora molt positivament el programa de Servei Comunitari, ja que ajuda l'alumnat a "desenvolupar valors i destreses com la responsabilitat, l'empatia o l'autonomia". A més, un dels docents encarregats del projecte, Guillem Baró, assegura que també els ajuda a reforçar l'expressió oral i la confiança en un mateix. En el cas del voluntariat lingüístic que han treballat aquest any, Baró explica que inicialment els alumnes estaven "una mica espantats" perquè pensaven que no serien capaços de posar-se davant d'una classe, però "després els hi ha encantat i els ha anat molt bé per perdre la por a parlar en públic i també per saber gestionar una aula i a tenir empatia amb el professor".
Baró recorda que entre els alumnes de l'Institut Lacetània també n'hi ha que no tenen el català com a llengua materna i que no el fan servir de forma habitual. Per això, creu, el projecte "també és una oportunitat per a ells per perdre la por a parlar català". "És un guany per a tots", admet el docent, que afegeix: "A veure si entre tots podem fer que el català es pugui parlar a tot arreu amb normalitat".
Precisament, Dunia Ulfi és una de les estudiants del Lacetània de 3r d'ESO que no té el català com a llengua habitual i només el parla a l'escola. "No em surt tan fluid com l'altra gent que sí que el parla a casa", admet aquesta estudiant. De fet, abans de Manresa havia viscut a Barcelona i no va ser fins que va arribar a la capital del Bages que va descobrir el català. "A l'escola que anava a Barcelona no fèiem català, no coneixia la llengua", assegura.