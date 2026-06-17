Joel Joan tanca la temporada teatral del Kursaal amb una intensa versió de «Vània»

La sala gran del Kursaal de Manresa acomiadarà aquest divendres, 19 de juny, la temporada teatral del primer semestre amb Vània, un monòleg protagonitzat per Joel Joan i dirigit per Nelson Valente. L'obra és una relectura contemporània de L'oncle Vània, el clàssic d'Anton Txèkhov, escrita pel dramaturg britànic Simon Stephens.
Una mirada actual a un clàssic universal
L'espectacle trasllada l'essència de l'obra de Txèkhov a l'actualitat i l'allunya de la Rússia tsarista on se situava el text original estrenat el 1897. Simon Stephens construeix un mosaic humà format per vuit personatges que comparteixen un estiu en una casa pairal allunyada de la gran ciutat, probablement l'últim que passaran en aquell espai.
Com és habitual en l'univers de Txèkhov, el pes de la història recau menys en l'acció argumental que en la vida interior dels personatges. Les emocions, les frustracions, els anhels i les contradiccions dels protagonistes esdevenen l'eix central d'una proposta que explora les inquietuds humanes amb profunditat i sensibilitat.
Joel Joan assumeix el repte d'interpretar vuit personatges
Un dels principals atractius del muntatge és el repte interpretatiu que assumeix Joel Joan, encarregat de donar vida als vuit personatges creats per Txèkhov. L'actor afronta així un exercici escènic exigent en què transita per emocions com l'enveja, la ràbia, la frustració, el desig no correspost o l'amor impossible.
La producció es va estrenar el febrer passat al Teatre Romea de Barcelona i arriba ara a Manresa per posar el punt final a la programació teatral del Kursaal abans de l'aturada estival.
Última cita teatral abans de l'estiu
La funció començarà a les 8 del vespre a la sala gran del Kursaal. Les entrades es poden adquirir tant a les taquilles del teatre com a través del web del Kursaal. El preu general és de 26 euros, amb descomptes per a majors de 65 anys, titulars del Carnet Galliner i menors de 30 anys.
Amb aquesta proposta, el teatre manresà tanca una temporada que ha portat a la ciutat alguns dels muntatges més destacats de l'escena catalana i estatal, i ho fa amb una producció que revisita un dels grans clàssics de la dramatúrgia universal des d'una mirada contemporània.