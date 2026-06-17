Artés celebrarà una revetlla de Sant Joan amb Strombers, foc i tradició popular

Artés es prepara per viure una nova edició de la revetlla de Sant Joan, una celebració amb més de quaranta anys d'història al municipi que combinarà actes tradicionals, espectacles de foc i una destacada oferta musical encapçalada per Strombers i Sicuta. La programació es desenvoluparà entre els dies 22 i 23 de juny i tindrà com a escenari diversos espais del poble.
La tradició marcarà l'inici de la festa
La revetlla mantindrà alguns dels actes més arrelats de la celebració. Les activitats començaran dilluns 22 de juny amb una mostra de foc a les 7 de la tarda a la plaça Francesc Blancher, a Cal Mario.
L'endemà, dimarts 23 de juny, la jornada arrencarà amb l'arribada de la Flama del Canigó i una cercavila prevista per a quan faltin cinc minuts per a 2/4 de 4 de la tarda. Més tard, a 2/4 de 9 del vespre, tindrà lloc la tradicional botifarrada popular a Cal Mario.
Els més petits podran participar en el correfoc infantil a les 10 de la nit. Tot seguit, serà el torn del correfoc de la Colla de Diables i Bruixes Rebentabidons, que tornarà a omplir els carrers d'Artés de foc, pólvora i ambient festiu.
Un espectacle piromusical donarà pas a la música
La mitjanit arribarà amb l'espectacle piromusical Resajoar, a càrrec del NEI Teatre, que es representarà a la plaça Vella. Després d'aquest muntatge es farà el castell de focs, que servirà de preludi de la programació musical de la nit.
El principal reclam serà el retorn de Strombers a Artés. El concert de la banda servirà també per homenatjar Ferran Gallart, fundador del grup. La formació interpretarà el seu repertori característic, marcat per la influència de l'ska, el reggae i el rock i per unes lletres vinculades a la cultura popular.
La festa continuarà amb l'actuació de Sicuta, un grup de versions procedent d'Osona que destaca per la seva energia a l'escenari i la seva capacitat per connectar amb el públic.
Més de quatre dècades de celebració
La revetlla de Sant Joan d'Artés s'ha consolidat al llarg dels anys com una de les cites festives més destacades del calendari local. Amb més de quaranta edicions celebrades, la proposta manté la combinació entre tradicions populars, cultura del foc i música en directe que l'ha caracteritzat des dels seus inicis.
L'edició d'enguany tornarà a apostar per aquesta fórmula, amb una programació pensada per a tots els públics i amb l'objectiu de convertir la nit més curta de l'any en una gran festa compartida pels veïns i visitants.