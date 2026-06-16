Mont Plans torna als escenaris d'Artés amb l'espectacle teatral «Sicalíptiques»

La Sala Dos de Gener d'Artés acollirà aquest dissabte 20 de juny una representació de Sicalíptiques, un espectacle de la companyia Le Croupier que recupera l'esperit transgressor del cuplet i el teatre popular de principis del segle XX. La proposta compta amb la participació de l'actriu artesenca Mont Plans, que actuarà novament al seu municipi.
Un viatge al Paral·lel més irreverent
Dirigit per Xavier Albertí i escrit per Josep Maria Miró, Sicalíptiques s'inspira en l'ambient artístic i popular del Paral·lel barceloní de començaments del segle XX. L'espectacle combina teatre, música i humor per recuperar l'esperit provocador i reivindicatiu d'aquells escenaris que van marcar una època.
La proposta ofereix una mirada contemporània a un gènere que va esdevenir un fenomen cultural i social, amb una posada en escena que combina entreteniment i reflexió.
El retorn de Mont Plans a casa
Un dels principals atractius de la funció serà la participació de Mont Plans, una de les actrius més reconegudes del panorama teatral català i vinculada estretament a Artés. La seva presència suposa un nou retorn als escenaris del municipi dins d'una producció de gran qualitat artística.
L'espectacle també compta amb la participació d'Aina Sánchez, completant un repartiment que dona vida a una proposta que ha rebut el reconeixement de públic i crítica.
Funció dissabte a la Sala Dos de Gener
La representació tindrà lloc dissabte 20 de juny a les 8 del vespre a la Sala Dos de Gener. Les entrades es poden adquirir anticipadament de manera telemàtica i també de forma presencial a la Biblioteca d'Artés durant el seu horari d'obertura.
Els preus oscil·len entre els 7 i els 14 euros, amb tarifes reduïdes per a joves i majors de 65 anys. La funció s'emmarca dins la programació cultural del municipi i ofereix una nova oportunitat per gaudir de les arts escèniques de proximitat amb una producció de primer nivell.