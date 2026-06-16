El Kursaal acollirà un assaig obert de l'òpera «Estètica i massacre» abans de l'estrena

La sala petita del Kursaal de Manresa acollirà el pròxim 7 de juliol un assaig obert de l'òpera de cambra Estètica i massacre, una producció del Gran Teatre del Liceu que s'estrenarà aquest estiu al Festival Castell de Peralada. La proposta, amb música de Carles Prat, llibret de Carlota Gurt i direcció escènica d'Oriol Pla, es podrà veure a les 7 de la tarda.
L'activitat permetrà al públic descobrir el muntatge quinze dies abans de la seva estrena oficial. Les entrades tenen un preu de 15 euros i ja es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del seu web.
Una reflexió sobre la identitat en l'era digital
Concebuda com una tragicomèdia per a soprano i baríton, Estètica i massacre aborda la relació entre la identitat i la representació en un context marcat per les xarxes socials i la projecció pública de la imatge personal.
L'obra explora les tensions entre allò que una persona és i allò que mostra als altres, convertint aquesta dualitat en l'eix central de la narració. La partitura de Carles Prat acompanya aquest plantejament amb una escriptura musical que combina diferents codis estètics i textures sonores per reforçar el conflicte dramàtic.
Un projecte sorgit de l'Òh!pera del Liceu
La producció va néixer en el marc del projecte Òh!pera del Gran Teatre del Liceu, una iniciativa destinada a impulsar la creació operística contemporània.
El llibret és obra de l'escriptora Carlota Gurt, una de les veus destacades de la literatura catalana actual, mentre que la direcció escènica recau en Oriol Pla, actor i creador escènic que ha ampliat recentment la seva projecció internacional.
La proposta atorga un paper destacat als elements visuals, amb una dramatúrgia que combina escenografia, il·luminació, vestuari i projeccions per construir un espai escènic que dialoga constantment amb l'acció.
Intèrprets i equip artístic
L'òpera serà interpretada per la soprano Maria Patak i el baríton Carlos Varela, acompanyats per un ensemble instrumental reduït dirigit pel mateix compositor.
Amb un format de proximitat propi de l'òpera de cambra, Estètica i massacre planteja una reflexió sobre els mecanismes contemporanis de construcció de la identitat i les formes de representació personal en la societat actual.