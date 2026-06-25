Prop de 200 persones visiten la futura Biblioteca-Centre Cultural de Súria abans de la seva inauguració

La futura Biblioteca-Centre Cultural de Súria ha obert les portes aquest cap de setmana per mostrar el seu interior a la ciutadania. Gairebé 200 persones han participat en les quatre primeres visites guiades organitzades per l'Ajuntament, una oportunitat per conèixer de prop un dels projectes públics més importants de la història recent del municipi, que es preveu inaugurar a finals d'aquest 2026.
Un nou equipament al cor de la vila
Les visites, celebrades els dies 19 i 20 de juny, han estat conduïdes per l'alcalde de Súria, Albert Coberó, i pel regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega. Durant el recorregut, els assistents han pogut descobrir els diferents espais del nou edifici, construït al solar de l'antic Cinema Califòrnia.
La nova Biblioteca-Centre Cultural compta amb una superfície de gairebé 2.000 metres quadrats distribuïts en planta baixa i dues plantes. L'edifici destaca per la seva amplitud, la lluminositat dels espais i el protagonisme de la fusta, tant a l'interior com a l'exterior.
Espais adaptats a les noves necessitats culturals
Les plantes primera i segona estaran destinades als serveis bibliotecaris. La primera es dedicarà principalment als espais infantils i juvenils, mentre que la segona concentrarà els serveis per al públic adult. Ambdues estaran connectades per una escala interior i un ascensor.
L'objectiu és que el nou equipament respongui a les necessitats actuals de les biblioteques com a centres de dinamització cultural, incorporant tant els suports tradicionals com els recursos digitals i telemàtics.
A la planta baixa s'hi ubicaran una sala d'actes, una cafeteria i un espai polivalent. La nova sala d'actes tindrà una capacitat superior a la d'altres equipaments utilitzats fins ara al centre del municipi, mentre que l'espai polivalent podrà acollir reunions, activitats diverses o funcionar com a sala d'estudi.
Una inversió estratègica per al futur de Súria
L'alcalde i el regidor de Cultura han destacat la importància d'aquesta actuació, considerada una de les inversions públiques més rellevants que s'han fet mai a la vila.
La posada en marxa del nou equipament anirà acompanyada de la creació d'una nova plaça pública al davant de l'edifici, la renovació de la vorera de l'entorn i l'habilitació d'una àrea d'estacionament amb capacitat per a entre 65 i 70 vehicles.
Les obres de la plaça i de la urbanització adjacent ja han estat adjudicades i es preveu que estiguin acabades aquesta tardor. Paral·lelament, també es desenvoluparà la construcció del nou aparcament, que podria entrar en funcionament a principis de 2027.
Preparatius per al trasllat de la biblioteca
Durant el mes de juliol començaran els treballs de trasllat dels fons bibliogràfics i audiovisuals de l'actual biblioteca, així com la instal·lació del mobiliari del nou edifici. Aquest procés obligarà a suspendre temporalment els serveis habituals d'atenció al públic, tot i que l'Ajuntament estudia alternatives perquè el municipi continuï disposant d'un servei bibliotecari durant aquest període.
El projecte també inclou la preservació de l'antic Rec de les Dones com a element destacat de la memòria històrica i popular de Súria.
Una obra de 3,7 milions d'euros
La construcció de la Biblioteca-Centre Cultural es va iniciar l'abril de 2024 a partir d'un projecte de l'arquitecte Javier de las Heras. L'actuació ha comptat amb un pressupost aproximat de 3,7 milions d'euros, finançats amb aportacions de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Súria.
Davant l'interès despertat, l'Ajuntament ha programat noves visites guiades per als dies 26 de juny i 3 de juliol. La majoria de les places disponibles ja estan pràcticament exhaurides.