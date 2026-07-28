Rajadell ja té un estudi que situa la fortificació de Can Viladés en la Tercera Guerra Carlina

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Rajadell l'estudi històric de la fortificació de Can Viladés, una investigació que apunta que aquest singular conjunt defensiu es va construir durant la Tercera Guerra Carlina (1872-1876) per controlar les comunicacions de la zona. El treball servirà de base per continuar aprofundint en el coneixement i la preservació d'aquest element patrimonial declarat Bé Cultural d'Interès Local l'any 2023.
L'estudi s'emmarca en el projecte de recuperació i posada en valor del conjunt patrimonial de Can Viladés, que inclou també la vil·la romana de Sant Amanç i els masos i l'església del mateix indret. La recerca ha estat impulsada pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona i ha suposat una inversió de 6.000 euros.
Una fortificació en un punt estratègic
La fortificació està situada sobre un turó que domina la vall de la riera de Rajadell i el pas de la línia ferroviària entre Manresa i Lleida. El conjunt està format per un recinte de planta en forma d'L delimitat per murs de pedra seca, adaptats a l'orografia del terreny.
Entre els elements conservats destaquen un refugi cobert amb falsa cúpula i espitlleres, així com una garita integrada dins del mur perimetral, que evidencien el seu caràcter defensiu.
Hipòtesi vinculada a la Tercera Guerra Carlina
Les dades obtingudes durant la investigació històrica i arqueològica situen la construcció, de manera probable, en el context de la Tercera Guerra Carlina. La seva ubicació, dominant el túnel de la línia ferroviària inaugurada cap al 1860, i la localització d'una beina de munició de l'època reforcen aquesta hipòtesi.
Segons l'estudi, la fortificació podria haver estat utilitzada pel bàndol carlí com a punt de vigilància i control de les comunicacions, en un moment en què la infraestructura ferroviària era objecte habitual d'atacs i sabotatges.
Els investigadors consideren que es tractaria d'un assentament construït amb criteris funcionals i de manera relativament ràpida, aprofitant les feixes existents, amb una capacitat defensiva limitada i pensat com a refugi temporal per a petits destacaments.
Base per a futures investigacions
A més de documentar l'origen i les característiques de la fortificació, l'estudi estableix les bases per a futures intervencions i proposa noves línies de recerca arqueològica que permetin aprofundir en el coneixement de l'estructura i del seu paper històric.