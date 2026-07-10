21 anys de presó per a un mosso que va violar una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un mosso d'esquadra acusat d'haver agredit sexualment de manera continuada una dona amb discapacitat psíquica a Rajadell. Se'l condemna a 16 anys per un delicte d'agressió sexual continuada i a 5 anys per un altre de pornografia amb abús de relació de confiança. Els fets van passar el gener de 2023 quan la víctima, amb una discapacitat del 55%, va conèixer el fillastre de l'acusat, també amb una discapacitat. Les famílies es van fer amigues i van acordar que la noia passaria alguns dies a casa l'acusat. Aquest va elaborar un engany sofisticat per agredir-la sexualment i aconseguir imatges pornogràfiques a canvi d'entrar a treballar en una acadèmia de massatges de Manresa.
Els magistrats condemnen l'acusat a 16 anys de presó, amb inhabilitació absoluta durant el temps de condemna, com autor responsable d'un delicte d'agressió sexual amb abús de situació mental i penetració. En aquest cas, hi concorre l'atenuant de reparació del dany causat. Alhora, també se li imposa una pena de 5 anys de presó per un delicte de pornografia amb abús de relació de confiança i, en aquest cas, també concorre l'atenuant de reparació del dany causat. Els jutges també li imposen la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb la víctima i una indemnització de 60.000 euros. La fiscalia demanava una pena de 27 anys de presó.
El condemnat és un agent dels Mossos d'Esquadra de la policia científica de la comissaria de Manresa. L'agent està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici en què està acusat de narcotitzar i agredir sexualment la filla d'una altra parella.
Els fets van tenir lloc el gener de 2023 quan la víctima, una noia amb una discapacitat psíquica del 55%, va conèixer el fillastre de l'acusat, que també pateix una discapacitat. Es van fer amics, així com també les dues famílies, i van acordar que la noia passaria els caps de setmana i els dilluns i dimarts a casa de l'acusat, a Rajadell. Això va provocar, segons queda constatat en la sentència, que es produís una relació de confiança i de convivència.
A partir del mes de juny, l'acusat va començar a ordir un engany per fer creure la noia que tenia influència per fer-la entrar a treballar en una acadèmia de massatges de Manresa si feia tot allò que li demanaven. D'aquesta manera, va crear grups de missatgeria de Whats app on va introduir la noia i feia veure que parlava amb altres persones que també volien entrar a l'acadèmia. En aquests grups, l'acusat demanava suposadament a les persones que volien entrar a l'acadèmia una actitud de "submissió, obediència i servei cap al professor". L'acusat va dir a la noia que ell era un professor i, per tant, que les pràctiques les podia fer cap a ell.
D'aquesta manera, l'acusat va anar en diverses ocasions a l'habitació de la noia i li va fer diverses pràctiques sexuals, tant amb penetració com sense, així com també actes de coprofàgia. A més, també li va dir que s'havia de deixar gravar nua i que li havia d'enviar fotos d'ella despullada.