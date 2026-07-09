Enxampen «in fraganti» tres homes robant a la deixalleria de Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Manresa tres homes de 30, 32 i 34 anys com a presumptes autors d'un robatori amb força. Els fets van tenir lloc aquest dilluns a dos quarts de deu del vespre quan els agents van rebre un avís que hi havia una furgoneta al polígon Bufalvent de Manresa que "causava inseguretat".
Una dotació d'agents de paisà s'hi va apropar i va observar moviment de persones a dins de la deixalleria. Al costat de la tanca, on hi havia la furgoneta aparcada, hi havia material preparat per ser sostret. En veure els policies, dues persones van fugir corrents. Durant la recerca, van observar un vehicle amb tres ocupants que es dirigia a la furgoneta, però, en veure els policies, va frenar i canviar de direcció bruscament.
Els Mossos van interceptar el vehicle, i hi van reconèixer les dues persones que havien vist fugint de la deixalleria. A l'interior hi havia una motxilla amb guants, un lot, alicates i tenalles. També hi van trobar dos telèfons mòbils i set rellotges d'alta gamma, presumptament sostrets.
Els agents van detenir els tres homes, que van passar aquest dimecres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.