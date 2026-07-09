La planta de reciclatge d'Artés continuarà cremant hores i els Bombers volen evitar revifalles

Els Bombers alerten que la planta de reciclatge afectada per l'incendi declarat aquest dimecres entre Artés, Navarcles i Sant Fruitós de Bages continuarà cremant "durant hores" per la gran quantitat de combustible que hi havia emmagatzemat. L'incendi està estabilitzat des d'ahir a la nit i el cap de l'operatiu dels Bombers, Marcel·lí Fons, ha explicat a l'ACN que "el foc està quiet i no avança". Ara les tasques se centren a "acabar de tancar-lo per evitar revifalles que poden aparèixer amb la marinada, la insolació i les altes temperatures del migdia i la tarda", ha assegurat. L'incendi va obligar a confinar prop de 9.000 persones d'Artés i Sallent.
La nau afectada és de l'empresa Descat, que pertany al grup bagenc Vilà Vila i que està especialitzada en la gestió, tractament i valorització de residus industrials no perillosos. Tot i que l'incendi es va originar en una zona forestal, un canvi de vent va acabar empenyent les flames fins a les instal·lacions, situades a Artés.
Davant la gran quantitat de material combustible emmagatzemat, els Bombers van optar inicialment per una estratègia diferent de la seguida al front forestal. "Hi havia molts olis i molt material propi d'una empresa de reciclatge. Per evitar gastar grans quantitats d'aigua i generar aigües contaminades, vam deixar que cremés de manera controlada", ha explicat el cap de l'operatiu, Marcel·lí Fons. Ara que la intensitat de les flames ha disminuït, els equips remullen la zona per acabar-ne l'extinció i evitar possibles revifalles.
Els Bombers adverteixen que el fum de la indústria encara serà visible durant força estona. "Aquests incendis industrials cremen durant hores. Podríem abocar-hi molts més recursos, però amb les condicions meteorològiques d'aquests dies hem de gestionar-los adequadament", ha assenyalat.
L'empresa no podrà reprendre l'activitat "a curt termini"
Segons ha informat l'empresa en un comunicat, el foc ha provocat importants danys materials que impedeixen reprendre l'activitat a curt termini. L'empresa ha activat el seu pla de contingència i els protocols interns per reorganitzar l'activitat, habilitar recursos alternatius i reduir al màxim l'impacte sobre els serveis que presta als seus clients. Alhora agraeixen la tasca dels cossos d'emergència que van garantir la seguretat de totes les persones presents i evitar conseqüències personals.
El foc va avançar a salts entre els camps
Segons els Bombers, el comportament de l'incendi va ser especialment complicat perquè el foc avançava de manera discontínua. Les paveses transportades pel vent provocaven nous focus per davant del front principal. "El foc anava saltant d'un camp a l'altre i cada pavesa que queia generava un nou incendi", ha explicat el comandament.
Un dels principals objectius de l'operatiu durant la tarda de dimarts va ser impedir que l'incendi superés la C-25 i s'estengués cap a una superfície forestal molt més extensa. Tot i que les flames van arribar a travessar puntualment l'Eix Transversal, els Bombers van poder extingir ràpidament aquests focus i evitar que l'incendi s'obrís cap a noves zones.
L'incendi, que va obligar a confinar 9.000 persones, ha afectat principalment terrenys agrícoles, algun habitatge deshabitat i la planta de reciclatge. Segons els Bombers, la maquinària de l'empresa sembla haver-se pogut salvar parcialment, però bona part dels materials emmagatzemats a l'exterior han quedat destruïts.
"No es pot menystenir cap incendi"
L'alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, ha reconegut que la tarda de dimarts es van viure moments de molta tensió. "És una lliçó que tots anem aprenent: per petit que sembli un incendi, no se'l pot menystenir", ha afirmat. Segons ha recordat, el foc va començar en una zona amb poca massa forestal i molts camps de conreu, però en molt poca estona va avançar amb gran velocitat, i va arribar fins a la planta de reciclatge.
Durant tota l'emergència, el Centre de Comandament Avançat dels Bombers s'ha instal·lat al pavelló de Sant Fruitós de Bages, des d'on s'ha coordinat l'operatiu.