Els Premis Drac de Santpedor i Castellnou es consoliden amb 104 obres presentades

L'Auditori del Convent de Santpedor ha acollit aquest dijous l'acte de lliurament de la quarta edició dels Premis Drac, el concurs literari impulsat per l'escola Jeroni de Moragas amb la participació de centres educatius de Santpedor i Castellnou de Bages. Enguany, el certamen ha rebut un total de 104 treballs, una xifra que consolida el creixement de la iniciativa.
Els Premis Drac van néixer amb la voluntat d'obrir a altres escoles una activitat que inicialment es feia de manera interna al centre, amb l'objectiu de crear un espai inclusiu i participatiu per a l'alumnat. Les obres han estat elaborades de manera col·laborativa entre estudiants de diferents etapes educatives.
Els treballs guanyadors
Els guardonats d'aquesta edició han estat Una persecució futbolística, del grup Els llamps de l'Escola L'Olivar, en la categoria de cicle inicial de primària; El museu, del grup Les mòmies de l'Escola Riu d'Or, en cicle mitjà; De nen burlat a nen coronat, del grup 163 de l'Escola L'Olivar, en cicle superior de primària, i Aquells anys d'innocència, del grup Tres amics de l'Escola Llissach, en la categoria d'ESO.
Un jurat vinculat als àmbits cultural i educatiu
El jurat ha estat format per professionals dels àmbits de la literatura, l'educació i la comunicació. Entre els membres hi havia la periodista Pilar Goñi, l'escriptora Eva Ferrer, el docent i escriptor Ricard Bahí, la publicitària i mestra Carme Vilaseca, la especialista en comunicació Bet Mercadé, el periodista Joan Piqué, el filòleg Jordi Badia i la regidora d'Educació de Santpedor, Mireia Vall.
L'acte de lliurament ha comptat també amb la presència de l'alcalde de Santpedor, Agustí Comas.
Una iniciativa educativa i inclusiva
Els organitzadors destaquen que els Premis Drac volen fomentar la creació literària en català, el treball cooperatiu i la participació de tot l'alumnat en igualtat de condicions. El projecte compta amb la col·laboració d'Abacus i de l'Ajuntament de Santpedor.