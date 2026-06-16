Santpedor acollirà 150 participants en una nova competició de cub Rubik aquest cap de setmana

Santpedor tornarà a convertir-se aquest cap de setmana en un dels principals punts de trobada dels aficionats al speedcubing de cubs Rubik amb la celebració de l'Open Santpedor 2026. La competició reunirà 150 participants, una de les xifres més elevades del circuit català, i comptarà amb representants de diverses nacionalitats.
Una competició consolidada al calendari català
L'Open Santpedor de Speedcubing se celebrarà els dies 20 i 21 de juny a la sala Cal Llovet. Durant tot el cap de setmana, els participants competiran en dotze categories diferents, una més que en l'edició anterior, consolidant així el creixement d'una cita que ja és una referència dins d'aquesta disciplina.
La competició reunirà alguns dels millors speedcubers del país, així com participants procedents d'altres territoris, en una trobada que any rere any continua augmentant el seu nivell esportiu i la seva capacitat de convocatòria.
Debuta la categoria de menys moviments
La principal novetat d'aquesta edició serà la incorporació de la categoria Fewest Moves Challenge (FMC), coneguda com el Repte de Menys Moviments. Es tracta d'una de les proves més singulars del speedcubing, ja que no premia la rapidesa d'execució, sinó la capacitat d'optimitzar la resolució del cub de Rubik 3x3x3.
Els participants disposaran de 60 minuts per trobar la solució que requereixi menys moviments, posant a prova la seva capacitat d'anàlisi i estratègia.
Seu del FMC World 2026
La incorporació d'aquesta modalitat permetrà que Santpedor sigui una de les seus del FMC World 2026, un campionat internacional que se celebra simultàniament en desenes de localitats d'arreu del món.
Per aquest motiu, la prova es disputarà en horari nocturn, coincidint amb la celebració global d'aquesta competició, considerada una de les més prestigioses dins l'àmbit estratègic del speedcubing.
Organització i suport local
L'Open Santpedor de Speedcubing està organitzat per l'Ajuntament de Santpedor i l'Associació Catalana de Speedcubing, amb la col·laboració de Kube Kings i la Llibreria El Timbaler.
La cita tornarà a reunir esport, habilitat mental i competició en una disciplina que continua guanyant seguidors i practicants arreu del territori.