El govern de Manresa nega irregularitats en la recollida del cartró davant les crítiques sindicals

La CUP-Fem Manresa ha traslladat al ple municipal les denúncies formulades per la CGT sobre la gestió de la fracció de paper i cartró recollida a la ciutat. La formació ha reclamat explicacions sobre el destí final dels residus i els mecanismes de control existents, mentre que el govern municipal ha defensat que la recollida i el lliurament a l'empresa recuperadora es fan correctament. Tot i això, el sindicat ha emès posteriorment un comunicat en què considera insuficients les explicacions rebudes i insisteix que continua sense disposar de la documentació que acrediti la traçabilitat completa dels residus.
La CUP trasllada al ple les denúncies de la CGT
El debat ha arribat al ple municipal a través d'una pregunta formulada pel regidor de la CUP-Fem Manresa Jordi Trapé. El representant cupaire ha recordat que la secció sindical de la CGT a FCC Medio Ambiente, concessionària del servei de recollida de residus, havia denunciat que una part important dels prop de 400.000 quilos anuals de cartró recollits mitjançant el sistema de càrrega posterior no s'estaria reciclant.
Trapé ha assegurat que les explicacions ofertes fins ara pel govern "no han convençut cap de les parts afectades" i ha lamentat la manca de transparència sobre aquesta qüestió. En aquest sentit, ha preguntat on es descarrega exactament el cartró recollit, quins mecanismes d'auditoria exerceix l'Ajuntament sobre FCC i per què no s'havia facilitat tota la documentació sol·licitada pels representants dels treballadors.
El regidor també ha reclamat informació sobre els ingressos derivats del reciclatge del cartró i sobre les eventuals responsabilitats que es podrien derivar si es demostrés alguna irregularitat en la gestió dels residus.
El govern defensa que la recollida es fa correctament
El regidor de Medi Ambient, Pol Huguet, ha negat qualsevol irregularitat en la part del procés que correspon a l'Ajuntament i a l'empresa concessionària.
Segons ha explicat, "tot el cartró de Manresa es descarrega a la planta de Sallent, gestor autoritzat per l'Agència de Residus de Catalunya". Huguet ha assegurat que el consistori disposa de les dades de les entrades de material a la planta recuperadora i ha defensat que FCC "està fent el que ha de fer", ja que compleix amb la recollida i el lliurament dels residus.
El regidor ha insistit que la responsabilitat municipal arriba fins al lliurament del material al gestor autoritzat i que l'Ajuntament no controla les operacions posteriors. "L'Ajuntament és responsable d'una part concreta que és allò que va des del contenidor fins a l'empresa recuperadora", ha assenyalat.
També ha explicat que el principal problema detectat és la presència d'impropis als contenidors de càrrega posterior, especialment al Centre Històric i altres zones on s'utilitzen contenidors més petits. Segons ha detallat, aquests residus impropis poden contaminar el cartró i impedir-ne el reciclatge.
Nous sistemes per reduir els impropis
Huguet ha exposat que l'Ajuntament va detectar aquesta problemàtica pocs dies després de la implantació del nou model i que des de fa mesos treballa per reduir-la. En aquest sentit, ha explicat que s'han provat diferents tipus de tapes als contenidors per dificultar que s'hi aboquin bosses amb residus barrejats. Segons ha assegurat, les proves efectuades mostren una millora notable en la qualitat del cartró recollit quan s'utilitzen obertures més estretes.
Per al regidor, el problema no rau en una mala actuació de l'empresa concessionària sinó en l'ús incorrecte dels contenidors per part d'alguns ciutadans. "La diagnosi és que tenim un problema dins dels contenidors de paper i cartró", ha resumit.
La CUP qüestiona el control sobre el destí final
En el torn de rèplica, Trapé ha considerat que la resposta confirmava parcialment les preocupacions plantejades per la CGT. El regidor ha assenyalat que la qüestió central no és tant el trajecte fins a la planta recuperadora com el destí final dels residus.
"És important parlar del destí final perquè crec que és precisament on la CGT ha donat al clau", va afirmar. També ha lamentat que les dades facilitades fins ara siguin insuficients per poder avaluar amb precisió què passa amb el cartró recollit.
Huguet ha respost que una part del cartró contaminat per restes orgàniques o altres impropis no pot entrar a les línies de reciclatge perquè el material queda malmès. Tot i això, ha reiterat que això no implica cap actuació irregular ni per part de l'Ajuntament ni de FCC.
La CGT manté les seves denúncies
Poques hores després del ple, la CGT ha difós un comunicat en què es mostra crítica amb les explicacions del govern municipal. Sota el títol "Pol Huguet torna a marejar la perdiu", el sindicat sosté que la qüestió no és si l'Ajuntament ha respost les seves peticions, sinó el contingut de les respostes.
La central sindical assegura que fa mesos que reclama documentació concreta que permeti verificar "de manera independent i objectiva la traçabilitat dels residus" i afirma que aquesta informació continua sense haver estat facilitada de forma completa.
La CGT recorda que la normativa vigent obliga a disposar de mecanismes de control, registre i traçabilitat dels residus i planteja novament diversos interrogants: "on són els documents que acrediten el destí final dels aproximadament 440.000 quilos de cartró recollits selectivament per la ciutadania de Manresa?", pregunta, o "per què no s'han facilitat els justificants complets que permetin verificar el transport, la recepció i el tractament final d'aquesta fracció de cartró?".
El sindicat defensa que no està demanant explicacions polítiques sinó documentació acreditativa i considera que la ciutadania té dret a saber quin és el destí final dels residus que separa correctament.