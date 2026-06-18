El govern de Manresa destina 4.600 euros a la jornada d'Urdangarin

La col·laboració de l'Ajuntament de Manresa amb la jornada Fortalesa, impulsada per l'empresa Bevolutive d'Iñaki Urdangarin, ha arribat aquest dijous al ple municipal de la mà de la CUP-Fem Manresa. La formació anticapitalista ha qüestionat la participació institucional i econòmica del consistori en una iniciativa vinculada a una persona condemnada pel cas Nóos, mentre que el regidor d'Esports ha defensat el contingut del projecte, centrat en la salut mental i la gestió emocional dels joves esportistes.
La CUP reclama trencar la col·laboració amb Bevolutive
La CUP-Fem Manresa ha aprofitat el torn de preguntes del ple per demanar explicacions al govern municipal sobre la participació de l'Ajuntament en la jornada Fortalesa, prevista per al proper 6 de setembre a la capital del Bages.
La regidora Roser Alegre ha recordat que la iniciativa està impulsada per l'empresa Bevolutive i que als materials promocionals hi apareix el logotip municipal. Per aquest motiu, ha preguntat directament si el govern considera adequat col·laborar institucionalment amb una activitat promoguda per una empresa vinculada a Iñaki Urdangarin, condemnat per delictes de corrupció en el marc del cas Nóos.
Alegre també ha qüestionat si aquesta col·laboració és coherent amb "els principis d'ètica pública, transparència i bona gestió dels recursos públics" que, al seu parer, hauria de defensar qualsevol administració. Finalment, ha demanat conèixer quins recursos econòmics, materials i humans ha destinat o preveu destinar l'Ajuntament a l'organització de l'acte.
La intervenció arribava després que la CUP ja hagués fet públic un comunicat en què qualificava d'"inadmissible" que es destinin recursos públics a un projecte empresarial liderat per una persona condemnada per corrupció. La formació considera que les administracions han de ser especialment exigents a l'hora de decidir amb qui col·laboren i on inverteixen els diners públics.
El govern defensa el contingut del projecte
La resposta ha anat a càrrec del regidor d'Esports, Anjo Valentí, que ha defensat amb contundència la iniciativa. Segons Valentí, "Fortalesa no és una activitat centrada en la persona en qüestió", sinó un projecte destinat a ajudar joves esportistes a prevenir l'abandonament esportiu derivat de la pressió competitiva i dels problemes de salut mental.
El regidor ha argumentat que el debat no hauria de centrar-se exclusivament en la figura d'Urdangarin sinó en el contingut de la proposta. "Ens agradaria entendre millor què és exactament allò que es considera inacceptable", ha qüestionat. En aquest sentit, ha sostingut que una persona que ha competit al màxim nivell esportiu pot aportar experiències útils als joves, i ha afegit que "una de les persones que millor coneix el valor de les decisions és algú que ha hagut d'afrontar les seves conseqüències en primera persona".
Una aportació municipal de 4.598 euros
Durant la seva intervenció, Valentí també ha concretat l'aportació econòmica de l'Ajuntament a la jornada. Segons ha explicat, el projecte té un cost global d'uns 10.500 euros i la Regidoria d'Esports hi aporta 3.800 euros més IVA, per a un total de 4.598 euros.
El regidor ha justificat aquesta inversió pel fet que Manresa serà la primera ciutat de l'Estat que acollirà aquesta activitat i ha vinculat aquesta circumstància al pes de la ciutat en l'àmbit esportiu.
Segons ha explicat, la jornada inclourà activitats simultànies per a esportistes i famílies, materials específics, producció audiovisual i dinàmiques participatives. També ha destacat que una trentena llarga de persones vinculades al món esportiu manresà han participat voluntàriament en la gravació de continguts audiovisuals per donar suport al projecte.
"Cap d'elles no ha participat per donar suport a un passat; han participat per donar suport a un propòsit", ha afirmat Valentí, referint-se a esportistes, famílies i professionals que han col·laborat en la preparació de la jornada.
El debat sobre l'ètica pública
La qüestió plantejada per la CUP va més enllà del contingut concret de la jornada. El nucli de la crítica se situa en el fet que recursos públics acabin contribuint a una activitat empresarial impulsada per una persona condemnada per corrupció.
Durant la rèplica, Roser Alegre ha retret al govern que hagués evitat respondre de forma directa aquesta qüestió. "Nosaltres no posàvem en dubte el programa en si, sinó que la qüestió era una altra que ha intentat esquivar", ha manifestat.
Un projecte avalat per l'entorn esportiu
Per reforçar la defensa de la iniciativa, Valentí ha destacat que el mètode Fortalesa compta amb el suport del Comitè Olímpic Espanyol i de diverses personalitats vinculades a l'esport.
Entre elles ha citat el manresà Pere Miró, fill predilecte de la ciutat i històric dirigent olímpic, així com el doctor Albert Estiarte, l'esportista manresà amb més participacions olímpiques.
Segons el regidor, la vinculació d'aquestes figures amb el projecte és una mostra de la credibilitat de la proposta i del seu enfocament centrat en l'acompanyament emocional dels esportistes.
També ha recordat que una de les impulsores de Bevolutive és Núria Sala, vinculada des de fa anys a la ciutat i a diverses entitats manresanes.