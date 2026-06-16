La CUP Manresa exigeix trencar la col·laboració amb l'empresa de coaching d'Urdangarin

La CUP-Fem Manresa ha reclamat al govern municipal que cancel·li la col·laboració de l'Ajuntament amb l'empresa Bevolutive, impulsada per Iñaki Urdangarin, i que té previst celebrar una jornada a la capital del Bages el proper 6 de setembre. La candidatura considera "inadmissible" que es destinin recursos públics a un projecte liderat per una persona condemnada per corrupció i ha anunciat que demanarà informació sobre la implicació econòmica i organitzativa del consistori en aquesta iniciativa.
Rebuig a la participació municipal en la jornada Fortalesa
La CUP-Fem Manresa ha fet públic aquest dimecres el seu desacord amb la col·laboració de l'Ajuntament en una jornada del programa Fortalesa, una iniciativa centrada en la gestió emocional dels esportistes joves que impulsa l'empresa Bevolutive.
Segons recorda la formació, la jornada està prevista per al 6 de setembre a Manresa i comptaria amb la participació del consistori. La candidatura assenyala que als materials promocionals de l'acte hi apareix el logotip de l'Ajuntament, fet que interpreta com una mostra de suport institucional a la iniciativa.
La CUP considera que qualsevol implicació municipal en aquest projecte és "preocupant" i defensa que les administracions públiques han de ser especialment curoses a l'hora de decidir on destinen els recursos públics.
Crítiques pel passat judicial d'Iñaki Urdangarin
La candidatura argumenta la seva oposició pel fet que Bevolutive és un projecte creat l'estiu de 2025 per Iñaki Urdangarin, exjugador d'handbol i exmarit de la infanta Cristina, que va ser condemnat l'any 2018 en el marc del cas Nóos.
Per a la CUP-Fem Manresa, aquest antecedent hauria de ser suficient perquè cap administració pública col·labori econòmicament amb iniciatives empresarials vinculades a la seva figura.
"Ni l'Ajuntament de Manresa ni cap administració pública hauria de plantejar-se destinar diners públics al negoci d'algú que ha estat condemnat per corrupció", afirma la formació en el comunicat.
En la mateixa línia, els cupaires sostenen que una administració compromesa amb la defensa de l'interès general hauria de vetllar per una gestió rigorosa dels recursos municipals.
"Un govern que volgués impulsar amb força polítiques per millorar les condicions de vida de la gent treballadora hauria de defensar també una gestió eficient dels recursos públics", assenyalen. Segons la candidatura, contribuir amb fons municipals a una activitat econòmica vinculada a una persona condemnada per corrupció és incompatible amb aquest principi.
Demanaran informació sobre els recursos destinats al projecte
A més de reclamar la cancel·lació de la col·laboració, la CUP-Fem Manresa ha anunciat que sol·licitarà informació al govern format per ERC, PSC i Impulsem.
Concretament, la candidatura vol conèixer quina quantitat de recursos públics s'ha destinat fins ara a l'organització de la jornada Fortalesa i quina és la participació prevista de l'Ajuntament en el desenvolupament de l'acte.
La formació considera necessari aclarir quin és l'abast real de la implicació municipal abans de la celebració de la jornada i insisteix que el consistori hauria de retirar-ne el suport.
La polèmica arriba després que aquest dimarts el diari Regió7 informés de la celebració de l'acte a Manresa i publiqués una imatge en què apareixen Iñaki Urdangarin, la seva sòcia a Bevolutive, Núria Sala, i el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, presentant la iniciativa.