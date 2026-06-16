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Política

La CUP proposa més ombres i espais de refresc per combatre la calor a Manresa

La formació portarà al ple una moció amb tendals mòbils, zones d'aigua i un mapa de punts crítics de calor

  • Simulació de la plaça Sant Domènec amb tendals per evitar el sol directe -

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Publicat el 16 de juny de 2026 a les 16:37

La CUP-Fem Manresa presentarà al ple municipal de juny una moció amb diverses propostes per incrementar els espais d'ombra i refresc a la ciutat. La iniciativa planteja mesures com la instal·lació de tendals mòbils en places, la creació de zones d'aigua recreatives i l'elaboració d'un mapa d'espais especialment exposats a les altes temperatures.

Una resposta a l'augment de les temperatures

La formació defensa que l'adaptació de l'espai públic a les noves condicions climàtiques s'ha convertit en una necessitat davant l'increment de les temperatures i la freqüència de les onades de calor.

Segons la CUP-Fem Manresa, aquests episodis tenen una incidència directa sobre la salut i la qualitat de vida de la població, especialment entre infants, gent gran i persones amb problemes de salut. Per aquest motiu, considera necessari ampliar els espais de confort climàtic disponibles a la ciutat durant els mesos d'estiu.

Tendals a les places més exposades

Entre les mesures incloses a la moció destaca la instal·lació de tendals mòbils o sistemes d'ombreig temporals i desmuntables en espais amb una elevada exposició solar.

La proposta assenyala com a possibles ubicacions la plaça Sant Domènec, la plaça Europa i la plaça Puigmercadal, tres punts de la ciutat que, segons la formació, presenten una manca d'ombra significativa durant bona part del dia.

Fonts recreatives i espais d'aigua

La candidatura també planteja estudiar la creació de fonts recreatives urbanes o espais d'aigua tipus spray park, concebuts perquè la ciutadania pugui refrescar-se durant els períodes de més calor.

En aquest sentit, la CUP suggereix prioritzar espais com la plaça Simeó Selga o la plaça Europa per a la implantació d'aquestes instal·lacions.

Un mapa per detectar els punts més vulnerables

La moció inclou igualment l'elaboració d'un mapa municipal d'espais amb dèficit d'ombra i elevada exposició a la calor. L'objectiu és disposar d'una eina que permeti identificar les zones més vulnerables i planificar futures actuacions d'adaptació climàtica.

La formació considera que aquest instrument facilitaria la presa de decisions a l'hora de prioritzar inversions i intervencions en l'espai públic.

Crítiques al model urbanístic

La CUP-Fem Manresa atribueix part de la problemàtica actual a un model urbanístic que, segons afirma, ha prioritzat durant anys les superfícies pavimentades per sobre dels espais permeables i arbrats.

La candidatura sosté que aquesta situació ha contribuït a incrementar l'efecte illa de calor i denuncia també la manca d'una piscina recreativa municipal d'estiu de dimensions suficients. Tot i això, defensa que les mesures plantejades a la moció poden aportar solucions immediates mentre es treballa en actuacions de més abast per adaptar la ciutat als efectes del canvi climàtic.

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