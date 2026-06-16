El grup municipal Nacionalista demana explicacions per l'asfaltatge de la plaça Neus Català

El grup municipal Nacionalista de Manresa ha registrat una bateria de preguntes al govern municipal per demanar explicacions sobre la pavimentació amb asfalt de la plaça Neus Català, coneguda popularment com a plaça de Crist Rei. La formació assegura que l'actuació ha generat malestar entre veïns i comerciants de la zona i reclama conèixer els criteris tècnics que han motivat aquesta intervenció.
Segons el grup, la controvèrsia s'ha produït arran de les obres de la tercera fase de reurbanització del carrer Guimerà, iniciades el passat 25 de maig, que van comportar el tancament temporal de la plaça entre el 28 de maig i el 2 de juny.
Crítiques al nou paviment
El portaveu del grup municipal Nacionalista, Sergi Perramon, afirma haver recollit queixes de ciutadans i establiments comercials després de comprovar que la superfície de la plaça ha estat recoberta amb una capa d'asfalt fins a les escales de l'església de Crist Rei.
Segons Perramon, la substitució de l'anterior paviment de rajoles per asfalt "desvirtua completament la qualitat d'aquest espai urbà" i planteja diversos inconvenients.
Entre els arguments exposats per la formació hi ha la pèrdua del que considera un llenguatge visual propi d'un espai de prioritat per als vianants. El grup sosté que el paviment anterior reforçava la percepció de la plaça com a espai central i de convivència, mentre que l'asfalt s'associa habitualment a la circulació de vehicles.
Qüestions patrimonials i ambientals
La formació també considera que el nou acabat té una menor integració amb l'entorn patrimonial de la plaça i amb l'església de Crist Rei. Segons Perramon, el paviment anterior mantenia una relació més coherent amb les textures i tonalitats de l'espai urbà.
Un altre dels aspectes que qüestiona el grup és l'impacte tèrmic de la intervenció. Els nacionalistes alerten que l'ús d'un material fosc com l'asfalt pot incrementar l'absorció de radiació solar i afavorir l'efecte d'illa de calor urbana, especialment durant els mesos d'estiu.
"No podem entendre com un projecte que teòricament ha de dignificar el centre i guanyar espai per a les persones acaba utilitzant solucions pròpies de vies de trànsit pesant en un dels punts més emblemàtics de la nostra ciutat", ha manifestat Perramon en un comunicat.
Petició de reconsiderar l'actuació
Malgrat les crítiques, el portaveu ha assegurat que el seu grup manté una actitud de col·laboració amb l'executiu municipal i els serveis tècnics.
En aquest sentit, ha expressat l'esperança que la pavimentació actual sigui una solució temporal i ha convidat el govern local a revisar el criteri adoptat per tal de recuperar, segons defensa, les característiques urbanístiques i estètiques de la plaça.
Tres preguntes al govern municipal
El grup municipal Nacionalista ha formalitzat tres preguntes dirigides al govern de Manresa. La primera demana quins motius tècnics o de disseny han justificat l'elecció de l'asfalt com a paviment de la plaça.
La segona se centra en les implicacions ambientals de la intervenció i pregunta si s'ha valorat l'augment de temperatura que pot generar aquest material i com s'ajusta a les polítiques municipals de mitigació de la calor urbana.
Finalment, la tercera qüestió planteja si l'asfaltatge forma part de la solució definitiva prevista en el projecte de reurbanització o si es tracta d'una actuació provisional pendent d'una intervenció posterior.