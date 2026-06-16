La Seu de Manresa s'incorpora a la Nit de les Esglésies, que manté l'Estany entre els espais participants

La basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa serà una de les principals novetats de la tercera edició de la Nit de les Esglésies, que se celebrarà el pròxim 26 de juny arreu de Catalunya. La iniciativa impulsada per Catalonia Sacra comptarà amb quinze espais participants, entre els quals també es manté el monestir de Santa Maria de l'Estany, que ja havia format part de les edicions anteriors.
L'activitat proposa una experiència singular de descoberta del patrimoni religiós a través de la contemplació i el silenci, amb temples il·luminats exclusivament amb espelmes entre 2/4 de 9 del vespre i 2/4 de 12 de la nit. L'accés serà gratuït a tots els espais.
La Seu s'estrena a la iniciativa
La incorporació de la Seu de Manresa és una de les vuit novetats d'enguany dins una proposta que continua ampliant la seva presència territorial. La basílica manresana s'afegeix així a un programa que busca oferir una nova mirada sobre alguns dels edificis religiosos més destacats del país.
Al costat de la Seu, també s'incorporen aquest any la capella de Sant Magí de Tarragona, l'ermita de Sant Quirc de Durro, el monestir de Santa Maria de Lluçà, l'església de Sant Pere de Figueres, l'església de Santa Maria de Cervera, l'església de Santa Maria de la Geltrú i el monestir de Poblet.
L'Estany repeteix presència
Pel que fa a les comarques centrals, el monestir de Santa Maria de l'Estany continuarà formant part de la iniciativa després d'haver participat en les dues primeres edicions.
L'equipament del Moianès comparteix cartell amb altres espais que repeteixen experiència, com la basílica de Santa Maria de Castelló d'Empúries, la basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, la catedral de Sant Pere de Vic, l'església de Sant Miquel de la Seu d'Urgell, l'església de Santa Maria la Major de Montblanc i el monestir de Santa Maria de Ripoll.
Una experiència basada en el silenci i la llum
La Nit de les Esglésies vol oferir una aproximació diferent al patrimoni cultural religiós, més enllà de la visita convencional. Per això, els espais participants apagaran la il·luminació habitual i es transformaran mitjançant la llum de les espelmes, recreant una atmosfera que evoca la manera com aquests edificis es vivien abans de l'arribada de l'electricitat.
La proposta està oberta tant a persones creients com a visitants interessats en l'arquitectura, l'art o l'experiència sensorial que ofereixen aquests espais.
Inici de la campanya d'estiu de Catalonia Sacra
La Nit de les Esglésies donarà el tret de sortida a la campanya L'Estiu és diví, amb la qual Catalonia Sacra promou durant els mesos de juliol i agost la descoberta del patrimoni cultural d'arrel religiosa de Catalunya.
Enguany, la programació estarà marcada per la commemoració de l'Any Gaudí, coincidint amb el centenari de la mort de l'arquitecte, i posarà una atenció especial en la petjada del modernisme en el patrimoni eclesiàstic català.