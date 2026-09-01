Escorcollen un pis de la travessera dels Drets relacionat amb l'homicidi del carrer Sant Jaume

Els Mossos d'Esquadra han desplegat aquest dimarts al matí un dispositiu policial en un pis de la travessera dels Drets de Manresa, en el marc de la investigació per l'homicidi ocorregut de matinada al carrer Sant Jaume, on ha mort un home de 45 anys, veí del Serrat de Castellnou de Bages.
Les patrulles policials es troben a la zona des de primera hora del matí, quan han començat les actuacions a l'interior de l'habitatge. Cap a les 8 del matí hi havia almenys una patrulla dels Mossos davant de l'edifici, però a mig matí el dispositiu s'ha reforçat amb furgonetes de l'ARRO, més patrulles policials i un vehicle de la policia científica.
Precisament, els efectius de la policia científica s'han incorporat al dispositiu per treballar a l'interior de l'habitatge i buscar indicis que puguin estar relacionats amb l'homicidi. L'escorcoll forma part de les diligències que els investigadors estan duent a terme per reconstruir els fets i determinar qui hi va participar.
Investigació oberta després de l'agressió mortal
Els fets del carrer Sant Jaume s'han produir poc després de les 5 de la matinada, quan els Mossos d'Esquadra han rebut un avís per una agressió amb arma blanca. Diverses patrulles s'han desplaçar fins al lloc i han localitzat un home greument ferit. Els agents han iniciat maniobres de reanimació, que posteriorment han continuat dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), però finalment no han pogut evitar la seva mort.
La víctima és Carles Vilajosana, de 45 anys, veí del Serrat de Castellnou de Bages i pare de dos fills bessons. Segons diversos testimonis, l'home ha estat empaitat per quatre persones i una d'elles li hauria clavat un ganivet, tot i que aquesta informació no ha estat confirmada oficialment pels Mossos.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas i manté obertes les diligències per aclarir les circumstàncies de l'agressió i identificar els responsables. De moment no consta que s'hagin produït detencions arran de l'operatiu de la travessera dels Drets.
L'escorcoll de l'habitatge se suma a les tasques de recollida d'indicis que els investigadors han dut a terme des de primera hora al carrer Sant Jaume, on la policia científica ha treballat durant bona part del matí després d'acordonar la zona.