Els Mossos investiguen un possible homicidi al carrer Sant Jaume de Manresa

Manresa s'ha despertat aquest dimarts amb un dispositiu policial al carrer Sant Jaume després que a 2/4 de 6 del matí es localitzés una persona morta estesa a la via pública. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort, tot i que no han volgut facilitar detalls sobre el cas.
Un cop retirat el cos, efectius de la policia científica han acordonat la zona i han mantingut tallat el carrer tant al trànsit de vehicles com al pas de vianants mentre recollien indicis i practicaven les primeres diligències.
Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que la investigació es troba sota secret d'actuacions i, per aquest motiu, no han volgut confirmar ni desmentir si la víctima presentava signes de violència ni si s'investiga la mort com un possible homicidi.
La presència d'agents de la policia científica durant bona part del matí evidencia, però, que els investigadors treballen per determinar les causes de la mort i reconstruir què ha passat. De moment, no ha transcendit la identitat de la persona morta, tot i que seria un home de mitjana edat, segons els testimonis, ni cap altra informació sobre els fets.