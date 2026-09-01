Carles Vilajosana, el veí del Serrat de Castellnou mort en l'homicidi de Manresa

Carles Vilajosana, de 45 anys, és la víctima de l'homicidi ocorregut aquest dimarts de matinada al carrer Sant Jaume de Manresa. Vilajosana era veí de la urbanització del Serrat de Castellnou de Bages i pare de dos fills bessons. La seva mort ha causat commoció entre les persones que el coneixien.
Vilajosana havia estat vinculat professionalment durant anys a diferents activitats. Havia treballat al Mas de Sant Iscle, d'on és la seva exdona i mare dels seus dos fills. Posteriorment havia regentat el bar Estadi, situat al carrer Barcelona de Manresa, un establiment que durant un temps va formar part de la seva activitat professional.
Actualment treballava en el sector de la jardineria per a Jardi_net, fent tasques d'exteriors per encàrrec. Entre els espais on havia treballat hi ha l'Oller del Mas, on realitzava feines vinculades al manteniment i la jardineria. Una altra de les seves passions era el jiu jitsu, del que era cinturó negre.
Una mort violenta al carrer Sant Jaume
La seva mort s'ha produït aquest dimarts poc després de les 5 de la matinada, quan els Mossos d'Esquadra han rebut un avís per una agressió a Manresa. Diverses patrulles s'han desplaçat fins al carrer Sant Jaume, on han localitzat Vilajosana greument ferit.
Els agents han iniciat maniobres de reanimació, que posteriorment han continuat dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços dels serveis d'emergència, finalment l'home ha mort.
Segons diversos testimonis, Vilajosana hauria estat empaitat i agredit per quatre persones, una de les quals li ha clavat un ganivet directe al cor. Aquesta versió, però, no ha estat confirmada oficialment pels Mossos d'Esquadra, que mantenen oberta la investigació per determinar exactament què ha passat i les circumstàncies de l'agressió.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas. Els investigadors treballen ara per reconstruir els fets, determinar el mòbil de l'agressió i identificar les persones que hi han participat. A hores d'ara, els Mossos no han informat oficialment de cap detenció.