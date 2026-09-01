Què sabem i què no de l'homicidi de Manresa?

Manresa investiga des d'aquest dimarts de matinada la mort d'un home de 45 anys, veí de Santpedor, localitzat ferit greu, però que posteriorment ha perdut la vida al carrer Sant Jaume. Els fets haurien passat poc abans de 2/4 de 6 del matí. Segons diversos testimonis, l'home ha estat empaitat per quatre persones i posteriorment agredit, i una d'elles li hauria clavat un ganivet. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies de la mort, però a les 11 del matí han confirmat que encara no s'havia produït cap detenció.
La matinada ha començat amb una trucada al 112 alertant d'una agressió. Poc després, la víctima ha estat localitzada estesa a la via pública, al carrer Sant Jaume, ferida greu. Les maniobres de reanimació practicades pels Mossos i el personal del SEM no han tingut èxit i l'home, finalment, ha mort. Un cop retirat el cos, efectius de la policia científica han acordonat la zona i han mantingut tallat el carrer tant al trànsit de vehicles com al pas de vianants durant bona part del matí, mentre recollien indicis i practicaven les primeres diligències.
Una agressió amb arma blanca, però moltes incògnites
La informació que apunten els testimonis situa la mort en el context d'una agressió amb arma blanca. Ara bé, els Mossos mantenen la investigació sota secret d'actuacions i no han volgut confirmar oficialment els detalls de l'agressió. Tampoc no han informat de les causes que hi hauria darrere de l'enfrontament ni han explicat què hauria provocat que els quatre individus perseguissin la víctima.
Una de les principals incògnites és precisament la identitat dels agressors. Segons els testimonis, haurien estat quatre les persones que haurien participat en la persecució, però els Mossos no han informat de si ja han pogut identificar-les. A hores d'ara tampoc no han transcendit les circumstàncies concretes en què s'ha produït l'apunyalament ni si hi havia algun tipus de relació prèvia entre la víctima i els seus agressors.
Tampoc no es coneix encara la identitat exacta de la víctima, més enllà que es tracta d'un home de 45 anys i veí de Santpedor. La policia no ha facilitat més dades personals mentre avança la investigació.
Sense detinguts a les 11 del matí
En les últimes hores han circulat informacions que apuntaven a la detenció de dues persones per la seva presumpta implicació en els fets. Els Mossos, però, ho han desmentit a les 11 del matí i han aclarit que no hi ha cap detingut, tot i que la investigació està activa. Per tant, qualsevol informació sobre arrestos o sobre l'autoria de l'agressió s'ha de considerar, de moment, no confirmada oficialment.
La investigació haurà de permetre ara reconstruir què ha passat durant els minuts previs a l'agressió, determinar el paper de cadascuna de les persones que hi haurien participat i aclarir per què es va produir l'enfrontament que ha acabat amb la mort de l'home. Les diligències continuen sota secret d'actuacions.