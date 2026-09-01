Manresa decreta un dia de dol per l'homicidi del carrer Sant Jaume

L'Ajuntament de Manresa ha decretat un dia de dol oficial després de l'homicidi d'un home aquesta matinada de dimarts al carrer de Sant Jaume. El consistori ha expressat la seva condemna pels fets i ha convocat un minut de silenci per aquest dimecres, 2 de setembre, a les 12 del migdia a la plaça Major, com a mostra de rebuig a la violència i de suport als familiars i amics de la víctima, que residia a Castellnou de Bages.
Condemna dels fets i suport a la família
L'Ajuntament de Manresa ha expressat la seva "condemna més ferma i rotunda" davant uns fets que qualifica d'una "gravetat extrema" i que, segons el comunicat municipal, han consternat profundament la ciutat.
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, s'ha posat en contacte amb la família de la víctima i amb l'alcalde de Castellnou de Bages per traslladar-los el condol de la ciutat i posar-se a la seva disposició.
La investigació està en mans dels Mossos
Des que ha tingut coneixement del succés, l'Ajuntament assegura que ha mantingut contacte directe amb el Departament d'Interior i amb els Mossos d'Esquadra.
La Guàrdia Urbana de Manresa col·labora en les tasques relacionades amb la investigació, que lidera la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra. El consistori espera que les investigacions permetin aclarir els fets i que els autors responguin davant la justícia.
Minut de silenci aquest dimecres
De manera extraordinària, aquest dimarts al matí s'ha convocat amb caràcter d'urgència una junta de portaveus dels grups municipals. L'òrgan ha acordat decretar un dia de dol oficial i convocar un minut de silenci.
L'acte tindrà lloc aquest dimecres, 2 de setembre, a les 12 del migdia a la plaça Major de Manresa.