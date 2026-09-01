Dos menors de 16 anys, sota custòdia dels Mossos per la seva possible implicació en l'homicidi de Manresa

Els Mossos d'Esquadra tenen dos menors de 16 anys sota custòdia policial per la seva possible implicació en l'homicidi de Carles Vilajosana, ocorregut aquest dimarts de matinada al carrer Sant Jaume de Manresa, segons ha pogut saber NacióManresa. Oficialment, però, encara no consten com a detinguts, a l'espera que es compleixin els tràmits previstos en el procediment aplicable als menors d'edat.
Els dos menors es troben sota custòdia dels investigadors mentre avancen les diligències per determinar el seu possible paper en els fets. El cas està en mans de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra, que treballa per reconstruir l'agressió que ha acabat amb la mort de l'home de 45 anys, veí del Serrat de Castellnou de Bages i pare de dos fills bessons.
Un procediment específic per als menors
El fet que siguin menors d'edat implica que el procediment policial segueixi unes garanties específiques. Per poder iniciar l'interrogatori, cal que hi siguin presents els pares o tutors legals, la Fiscalia de Menors i un advocat, d'acord amb el procediment aplicable en aquests casos.
La situació dels dos menors haurà de concretar-se un cop es completin aquestes diligències. Mentrestant, els Mossos continuen investigant la seva possible implicació en l'homicidi i també les circumstàncies de l'agressió.
Els fets s'han produït poc després de les 5 de la matinada, quan els Mossos han rebut un avís per una agressió al carrer Sant Jaume. Diverses patrulles han acudit al lloc, on van trobar Vilajosana greument ferit. Els agents han iniciat les maniobres de reanimació, que posteriorment han continuat dues unitats del SEM, però finalment l'home ha mort.
La investigació també ha comportat l'escorcoll d'un pis de la travessera dels Drets, on els Mossos han desplegat aquest dimarts un dispositiu amb patrulles, efectius de l'ARRO i agents de la policia científica per buscar indicis relacionats amb el crim.