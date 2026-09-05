Santpedor commemorarà la Diada amb una xerrada sobre el català i l'ofrena floral

Santpedor celebrarà l'Onze de Setembre amb diverses activitats al voltant de la Diada Nacional de Catalunya. La programació inclourà una xerrada sobre el català el dijous 10 de setembre i, l'endemà, l'esmorzar popular, la tradicional ofrena floral de les entitats i grups municipals i una audició de sardanes i música.
Una xerrada sobre el futur del català
Els actes començaran dijous 10 de setembre a 2/4 de 8 del vespre a la Capella de Sant Andreu amb la xerrada Mantenir viu el català, un repte urgent. De Santpedor a La Bressola.
La sessió anirà a càrrec de Ferran Aguilera, exprofessor i inspector de llengua del Departament d'Educació; Gabriela Jurkiewicz, professora de llengua anglesa i voluntària del programa Vincles, i Anna Boix, professora de llengua catalana i literatura a secundària i exmestra de La Bressola.
La proposta servirà per abordar la situació de la llengua catalana i els reptes per mantenir-ne l'ús, amb una mirada que connectarà Santpedor amb l'experiència de La Bressola.
Ofrena floral i sardanes per la Diada
Els actes continuaran divendres 11 de setembre, coincidint amb la Diada nacional de Catalunya. La celebració començarà a partir de les 10 del matí a la plaça Catalunya amb un esmorzar popular de coca i xocolata.
Posteriorment, tindrà lloc la tradicional ofrena floral de les entitats i els grups municipals, un dels actes habituals de la commemoració de la Diada a Santpedor. La jornada es completarà amb una audició de sardanes i música a càrrec de la Cobla Orquestra Montgrins, que posarà el punt musical a la celebració de l'Onze de Setembre al municipi.