Castellbell commemora l'Any Gaudí amb una visita a la Sagrada Família de la Bauma

Castellbell i el Vilar se sumarà aquest dissabte a la commemoració de l'Any Gaudí amb una visita guiada a l'església de la Sagrada Família de la Bauma, un dels exemples més singulars del modernisme a la comarca. L'activitat, que començarà a les 11 del matí, anirà a càrrec de l'historiador i crític d'art Bernat Puigdollers.
La proposta s'emmarca en els actes de commemoració del centenari de la mort d'Antoni Gaudí, que se celebra aquest 2026, i permetrà aprofundir en el patrimoni arquitectònic modernista del municipi.
Darreres entrades disponibles
Les persones interessades encara poden adquirir les darreres entrades disponibles per assistir a la visita, amb un preu de 9 euros. Les entrades gratuïtes destinades als menors de 18 anys ja s'han exhaurit.
La visita està promoguda en el marc de l'Any Gaudí i permetrà conèixer amb més detall la història i les característiques arquitectòniques del temple de la Bauma.
Una joia modernista vinculada a la colònia industrial
L'església de la Sagrada Família de la Bauma és una de les peces menys conegudes del modernisme català. Projectada per l'arquitecte Josep Torras i Bages l'any 1908, va ser promoguda per la família Vidal amb l'objectiu de donar servei a la colònia industrial de la Bauma.
El temple destaca especialment pel seu campanar singular i per les innovadores solucions arquitectòniques que incorpora, uns elements que en fan una obra de gran interès patrimonial dins del conjunt modernista del Bages.