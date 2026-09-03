Viladordis estrenarà bus llançadora nocturn des de Manresa per a la seva Festa Major

Viladordis celebrarà la seva Festa Major a partir d'aquest divendres amb un programa que incorpora més propostes, especialment adreçades al públic jove, i una novetat destacada en la mobilitat: un servei llançadora nocturn de la línia L5 que connectarà el barri amb el centre de Manresa les nits de divendres i dissabte.
Un bus nocturn fins a la una de la matinada
La principal novetat de la Festa Major d'enguany serà l'ampliació de la connexió amb bus urbà durant les dues primeres nits de celebració. Gràcies a un acord amb el servei de Bus Manresa, la línia L5 continuarà funcionant, un cop finalitzat l'últim viatge habitual, com a bus llançadora entre el centre de la ciutat i Viladordis.
El servei estarà operatiu fins a la 1 de la matinada les nits de divendres i dissabte, amb l'objectiu de facilitar l'accés als actes nocturns i evitar que els assistents s'hagin de desplaçar necessàriament amb vehicle privat.
Salsa, música llatina i DJ per obrir la festa
La programació començarà aquest divendres amb un taller de salsa a càrrec d'Eyder, del Gimnàs Popular de la Ruda. A partir de 2/4 de 8 del vespre, el Casal de Viladordis disposarà de servei de bar i entrepans.
A les 10 de la nit hi haurà concert d'El Patio, amb música d'arrel llatina tradicional, i la jornada continuarà a partir de 2/4 de 12 de la nit amb una sessió del DJ Max Töwel.
Gimcana, botifarrada i ball
Dissabte a la tarda se celebrarà la gimcana familiar Viladordis Express, organitzada per l'Agrupament Escolta La Salut. Al vespre arribarà un dels actes més multitudinaris de la Festa Major, la tradicional botifarrada popular, prevista per a les 9 del vespre. Mitja hora més tard començarà el gran ball de Festa Major, conduït pel músic Raül. Els tiquets per a la botifarrada encara es poden adquirir fins aquest divendres.
Vermut popular per tancar el cap de setmana
La programació continuarà diumenge amb el vermut popular, recuperat fa dos anys i ja consolidat dins la celebració. L'acte començarà a 2/4 de 2 del migdia, després de la missa solemne presidida per mossèn Joan Antoni Castillo, rector de Viladordis, a l'església del Santuari de la Salut.
El vermut comptarà amb l'actuació de Tres en Punt, una formació que oferirà un concert amb un repertori variat de versions.
La Festa Major està organitzada pel Casal de Viladordis, l'Associació de Veïns de Viladordis, l'Agrupament Escolta La Salut i la Parròquia de Santa Maria de Viladordis i Santuari de la Salut.