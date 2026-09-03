El Festivalet de Circ torna a l'Anònima amb tres dies d'espectacles gratuïts

El Festivalet de Circ de Manresa enceta aquest dijous la seva vuitena edició a l'Anònima amb una programació de tres dies que combinarà espectacles de circ, propostes participatives i sessions musicals. Totes les activitats seran gratuïtes i obertes a tots els públics.
El Festivalet de Circ torna aquest dijous a l'Anònima de Manresa per celebrar la seva vuitena edició. Durant tres dies, fins dissabte, l'espai acollirà una àmplia programació amb companyies de circ i artistes procedents de diferents propostes creatives, a més de tallers, un presentador que acompanyarà la jornada de divendres i diverses sessions musicals per completar les nits del festival.
Tallers i espectacle inaugural per obrir el festival
La programació començarà aquest dijous amb uns tallers de circ de LaCrica. La inauguració oficial arribarà amb Refugi, l'espectacle inaugural a càrrec de Manolo Alcántara, i la primera jornada es completarà amb una sessió musical de Dj Nanjah Sound.
Circ i cabaret en la jornada de divendres
El divendres, el Festivalet continuarà amb Ricky, el tenista, una proposta de José Luís Redondo que exercirà de presentador durant la jornada. El programa inclourà també Novetats Roseta, de Roseta Gelats; un Cabaret de circ protagonitzat per l'Escola Rogelio Rivel, i Espai Vital, del Duo Laos. La nit es tancarà novament amb una sessió musical de Dj Nanjah Sound.
Quatre espectacles per tancar la vuitena edició
El dissabte concentrarà una nova marató de propostes circenses. La jornada començarà amb Quan no tocàvem de peus a terra, de Circ Pistolet, i continuarà amb Ruta, de la Cia CapiCua, i Tenet, d'Eunòia Kolektiva.
El darrer gran espectacle del Festivalet serà La Pedra de fusta, de la Cia EIA, abans que Humana Sound Sistema posi el punt final a la vuitena edició amb una sessió musical.