El Museu de Manresa incorpora 25 obres de Coloma Medina i Lluís Garcia Oliver

L'Ajuntament de Manresa ha rebut una donació de 25 obres de pintura a l'oli sobre tela dels artistes Coloma Medina Jorba i Lluís Garcia Oliver, que passaran a formar part del fons del Museu de Manresa-Museu del Barroc de Catalunya. L'acte de signatura de la donació s'ha fet aquest dilluns a l'Ajuntament amb la presència de l'alcalde, Marc Aloy; la regidora de Cultura i Llengua, Tània Infante; la directora del Museu, Anna Comas; Ovidi Cobacho, en representació de l'Associació Amics de la Música i les Arts Escèniques de la Catalunya Central, i les germanes de Coloma Medina, Maria Teresa i Sara Medina Jorba.
La donació, propietat de l'Associació Amics de la Música i les Arts Escèniques de la Catalunya Central, està formada per 23 obres de Coloma Medina i dues de Lluís Garcia Oliver, pintor valencià establert a Catalunya que va ser professor i font d'inspiració de l'artista manresana. Amb aquesta incorporació, el Museu de Manresa incorpora per primera vegada obra de Medina al seu fons.
Recuperar la figura de Coloma Medina
Coloma Medina Jorba (1933-1990) es va formar a l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa i posteriorment va ampliar els estudis a Barcelona. Va obtenir dues beques que li van permetre continuar la seva formació artística a Úbeda i Itàlia, i va desenvolupar una obra centrada en els paisatges, les natures mortes i, especialment, els retrats.
Paral·lelament a la seva trajectòria artística, Medina va desenvolupar una carrera en l'àmbit de la docència i va aconseguir la càtedra de dibuix a l'Institut Verdaguer de Barcelona. Segons el Museu, aquesta faceta professional i la seva mort prematura van contribuir al fet que la seva producció artística quedés durant dècades en un segon pla.
En els darrers anys, però, la seva figura ha estat revalorada com una de les artistes pioneres de Manresa. La seva obra va formar part l'any 2024 de l'exposició Pioneres. Les arrels femenines en l'art manresà, celebrada al Centre Cultural El Casino i vinculada a la publicació homònima d'Ovidi Cobacho i del col·lectiu GREHVAT.0.
La incorporació de les seves obres s'emmarca també en la voluntat del Museu d'impulsar una política d'adquisicions amb mirada de gènere, orientada a corregir el biaix històric de les col·leccions i donar més presència a les creadores.
Lluís Garcia Oliver, mestre i referent
Les dues obres restants corresponen a Lluís Garcia Oliver (Manises, 1907 - Barcelona, 1977), artista format a la Llotja de Barcelona i influït pel seu oncle Pasqual Capuz. L'any 1949 va viatjar a París, Suïssa i Itàlia i va exposar a París i Barcelona.
La seva producció està representada en institucions com el Museu d'Art Modern de Barcelona, el Museu de Manises i el Museu Nacional de Ceràmica de València, a més de formar part de diverses col·leccions privades.
L'alcalde Marc Aloy ha agraït a l'Associació Amics de la Música i les Arts Escèniques de la Catalunya Central la donació i ha destacat que la incorporació de les obres permetrà posar-les a disposició d'estudiants, investigadors i amants de l'art, així com enriquir futures exposicions sobre el patrimoni artístic i cultural de Manresa i el territori.