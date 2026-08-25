El Casino de Manresa estrena temporada amb una exposició que fusiona art i escriptura

El Centre Cultural el Casino de Manresa estrenarà aquest dijous la nova temporada expositiva amb dues propostes. La Sala Gran acollirà L'escriptura en el relat artístic, una mostra que explora la relació entre el llenguatge escrit i les arts visuals, mentre que l'Espai7 presentarà les obres del 96è Concurs d'Artistes Manresans.
Set artistes exploren els límits entre text i art
L'escriptura en el relat artístic està comissariada per la crítica i investigadora d'art Mercè Alsina i planteja l'escriptura com una matèria artística, més enllà de la seva funció com a transmissora de missatges.
La mostra reuneix les obres d'Anna Dot, Marla Jacarilla, Alicia Kopf, Almudena Lobera, Rita Puig-Serra, Irene Solà i Laura Torres Bauzà, que treballen amb formats com la instal·lació textual, la fotografia, el videoart o la performance.
La inauguració serà aquest dijous a les 8 del vespre i la mostra es podrà visitar fins al 25 d'octubre. El 2 d'octubre, a les 7 de la tarda, Mercè Alsina oferirà una visita comentada, mentre que el 24 d'octubre, a les 6, Laura Torres Bauzà conduirà el taller Laboratori d'experimentació poètica, adreçat a famílies amb infants a partir de 7 anys.
El projecte ha estat concebut i produït conjuntament per la Fundació Palau i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
L'Espai7 acull el 96è Concurs d'Artistes Manresans
També aquest dijous, a 2/4 de 8 del vespre, l'Espai7 farà públic el veredicte del 96è Concurs d'Artistes Manresans i acollirà el lliurament dels premis de les categories de pintura i escultura.
L'espai també exposarà totes les obres participants en aquesta edició fins al 13 de setembre. El concurs i la mostra estan organitzats pel Cercle Artístic de Manresa amb la col·laboració de l'Ajuntament.
Abans, a les 7 de la tarda, la Sala d'Actes del Centre Cultural el Casino acollirà el lliurament dels premis del Concurs de Fotografia Festa Major 2025, convocat per FotoArt Manresa.