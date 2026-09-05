Sant Fruitós dedicarà la caminada de setembre a descobrir el patrimoni de Can Figueras

El cicle de caminades de descoberta del patrimoni local de Sant Fruitós de Bages reprendrà la programació aquest setembre amb una ruta dedicada a Can Figueras. La sortida es farà el diumenge 13 de setembre, coincidint amb l'aniversari del naixement del pintor santfruitosenc Alfred Figueras, que va néixer el mateix dia de l'any 1898.
Una ruta vinculada a Alfred Figueras
La caminada començarà a les 9 del matí des del Cobert de la Màquina de Batre i tindrà una durada aproximada de tres hores. L'itinerari passarà inicialment per Sant Benet de Bages i Sant Onofre, abans d'arribar a la Casa Els Pins.
Aquest espai està estretament vinculat a Alfred Figueras i aquest mateix any ha estat declarat Bé Cultural d'Interès Local, fet que permet posar en valor el seu patrimoni i la seva relació amb l'artista santfruitosenc.
Visita a l'interior de Can Figueras
Un dels moments destacats de la ruta serà l'arribada a Can Figueras, on els participants podran visitar l'interior de la casa. La visita permetrà conèixer aquest indret de prop, així com descobrir-ne la història i el valor patrimonial.
La proposta està pensada per a tots els públics i combina l'activitat a l'aire lliure amb el coneixement del patrimoni local i la figura d'un dels artistes més vinculats a Sant Fruitós de Bages.
Participació gratuïta amb inscripció prèvia
La participació en la caminada és gratuïta, però cal fer una inscripció prèvia a través de l'aplicació mòbil municipal.