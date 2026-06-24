Manresa dona la benvinguda a l'estiu amb la primera foguera infantil de Sant Joan

Manresa ha viscut aquest dilluns una nova celebració de la revetlla de Sant Joan marcada per l'arribada de la Flama del Canigó i una àmplia participació ciutadana. La jornada, coordinada per Òmnium Bages-Moianès i l'Ajuntament de Manresa, ha combinat tradició, cultura popular i activitats familiars amb la plaça Major com a principal escenari. La lectura del missatge de la Flama, a càrrec de Georgeta Ursu, i la 27a edició de la Revetlla Infantil sense petards han estat dos dels moments més destacats d'una celebració que s'ha desenvolupat segons el programa previst.
La Flama arriba a la ciutat i inicia els actes de la revetlla
La Flama del Canigó ha arribat a Manresa a la tarda a la Muralla de Sant Domènec, davant del Teatre Conservatori, procedent del cim del Canigó. Des d'allà ha estat traslladada fins a la Plana de l'Om, on ha romàs custodiada mentre s'iniciaven les activitats programades.
La tarda ha començat amb una mostra de danses dels Països Catalans a càrrec de Tradiball Endansa, amb l'acompanyament musical del grup Aris. Posteriorment, el Taller de Cançons de l'Ajuntament de Manresa ha ofert una actuació coral que ha congregat nombrosos assistents.
A l'arribada del vespre, la Flama ha iniciat la cercavila fins a la plaça Major, acompanyada per músics de carrer i seguida per desenes de participants.
Georgeta Ursu llegeix el missatge de la Flama
L'acte central s'ha celebrat a la plaça Major amb l'encesa del peveter i la lectura del missatge de la Flama del Canigó d'aquest 2026.
La lectura ha anat a càrrec de Georgeta Ursu, membre de la comunitat romanesa de Manresa, en un gest que ha volgut posar en valor la diversitat i la pluralitat de la societat manresana. El text, escrit per Ramon Torra, una de les figures històriques vinculades a la recuperació i difusió de la Flama del Canigó al Principat, ha reivindicat el simbolisme d'aquesta tradició com a element de cohesió i continuïtat cultural.
Després de la lectura, la coral Refilets de Músics per la Llibertat ha interpretat la peça Muntanyes del Canigó, mentre que la jornada ha continuat amb una ballada de la sardana Atractiva, del compositor manresà Francesc Juanola, coincidint amb el 135è aniversari del seu naixement.
La plaça Major acull una nova revetlla infantil sense petards
Posteriorment ha començat la 27a edició de la Revetlla Infantil de Sant Joan sense petards, una proposta consolidada que any rere any ofereix una alternativa familiar i inclusiva a la celebració tradicional.
El Picapoll, que es va estrenar l'any passat, ha tornat a exercir d'amfitrió de la festa i ha donat pas a l'espectacle participatiu de Jaume Ibars i els Trastos Band, que ha combinat música, jocs i activitats per a infants i famílies.
La celebració s'ha desenvolupat en un ambient festiu i tranquil, amb la prohibició de l'ús de petards dins de la plaça Major per garantir la seguretat i el confort de tots els assistents.
Estrena de la foguera infantil
Una de les principals novetats d'aquesta edició ha estat l'encesa de la primera foguera infantil de la revetlla, una iniciativa impulsada per diverses entitats de cultura popular de la ciutat.
L'acte ha comptat amb la participació del Grup Sardanista Dintre el Bosc, el Casal Cultural Dansaires Manresans, Manresa Dansa i l'Agrupació Cultural del Bages, que han contribuït a reforçar el caràcter participatiu i comunitari de la celebració.
La Flama del Canigó ha servit també per encendre les fogueres de diversos barris i municipis de la comarca, mantenint viva una tradició que cada any dona la benvinguda a l'estiu i simbolitza els vincles culturals entre els territoris de parla catalana.