Mor Antoni Valentí Riera als 93 anys, històric empresari manresà molt vinculat al tèxtil sanitari

L'empresari manresà Antoni Valentí Riera ha mort aquest dimecres al vespre a l'edat de 93 anys. Vinculat durant dècades al sector tèxtil, va desenvolupar una part destacada de la seva trajectòria professional com a gerent de Tèxtil Torres, empresa especialitzada en teixits sanitaris.
Una vida lligada a la indústria tèxtil
Nascut el 21 d'agost de 1932, Antoni Valentí Riera va formar part d'una generació d'empresaris que va contribuir al desenvolupament industrial de Manresa i del Bages en una època en què el tèxtil continuava sent un dels motors econòmics del territori.
La seva trajectòria va estar especialment vinculada a Tèxtil Torres, on va exercir responsabilitats de direcció com a gerent. L'empresa es va especialitzar en la fabricació de teixits sanitaris, un segment específic dins del sector tèxtil que va tenir una presència destacada a la comarca.
Participació en altres projectes empresarials
Més enllà de la seva activitat a Tèxtil Torres, Valentí Riera també va participar en altres empreses relacionades amb el sector tèxtil i amb diferents àmbits de l'activitat econòmica.
Al llarg de la seva vida professional va mantenir una estreta vinculació amb el món empresarial, contribuint a l'activitat productiva del territori i formant part del teixit econòmic que ha caracteritzat Manresa i el Bages durant les darreres dècades.