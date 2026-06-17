L'osonenc Manel Alcubierre relleva Claudina Relat al capdavant del COAC Comarques Centrals

L'arquitecte osonenc Manel Alcubierre i Roca és el nou president de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC), després de la constitució de la nova junta directiva sorgida de les eleccions celebrades els dies 20 i 21 de maig. Alcubierre substitueix en el càrrec Claudina Relat i encapçalarà l'organisme durant el proper mandat.
La nova direcció del COAC a les Comarques Centrals es completa amb dos arquitectes de Manresa. Jaume Soldevila i Segura assumeix la secretaria de l'entitat i Anna Palomera i Moltó passa a ocupar la tresoreria. La Junta es completa amb la moianesa Gisela Soler i Mampel com a vocal.
Un president amb experiència col·legial i coneixement del territori
Manel Alcubierre desenvolupa la seva activitat professional des del seu estudi d'arquitectura de Vic i ha centrat bona part de la seva trajectòria a la comarca d'Osona. Al llarg dels anys ha combinat l'exercici lliure de la professió amb responsabilitats en l'àmbit de l'administració pública.
El nou president ja coneix de prop el funcionament de la institució, ja que havia format part de la junta directiva de la demarcació en mandats anteriors, exercint com a secretari i vocal. Durant aquesta etapa va impulsar espais de debat i reflexió sobre arquitectura, territori i professió, amb especial atenció a la millora de les condicions d'exercici professional i a la simplificació dels processos administratius.
Presència manresana a la nova junta
La nova executiva manté una destacada representació del Bages. Jaume Soldevila, amb despatx professional a Manresa, assumeix ara la secretaria després d'haver estat tresorer i responsable de Cultura en el mandat anterior. Especialitzat en patrimoni, ha participat activament en la gestió de la demarcació i en la consolidació de projectes culturals i institucionals.
També amb despatx a Manresa, Anna Palomera es farà càrrec de la tresoreria. La seva activitat professional està vinculada principalment a l'habitatge i als projectes d'obra civil. Formada en bioconstrucció, ha participat en diverses activitats de divulgació i formació impulsades pel COAC, aportant una visió centrada en la sostenibilitat i la qualitat de l'entorn construït.
Per la seva banda, Gisela Soler desenvolupa la seva activitat professional a l'administració pública del Moianès. Interessada en l'urbanisme i la planificació territorial, ha estat vinculada a moviments socials i a espais de reflexió sobre el paper de l'arquitectura en la transformació de l'entorn i la millora de la qualitat de vida.
Reforçar la presència del COAC al territori
La nova junta directiva afronta aquesta etapa amb la voluntat de reforçar la presència del Col·legi d'Arquitectes a les Comarques Centrals i potenciar el suport als professionals del territori.
Entre els objectius del mandat hi ha l'impuls del debat sobre arquitectura, sostenibilitat, urbanisme i qualitat de vida, així com l'enfortiment de les relacions institucionals amb administracions, entitats i agents del territori.
La junta també vol aprofundir en el vincle amb la ciutadania per apropar l'arquitectura a la societat i posar en valor la funció social dels arquitectes. En aquest sentit, reivindica el paper d'aquests professionals com a agents clau en la transformació dels espais, aportant coneixement tècnic, visió global i capacitat de mediació en processos complexos que incideixen directament en la qualitat de vida de les persones.