Salvador Arqué renova la presidència dels Enginyers Industrials de la Catalunya Central

La Demarcació de Catalunya Central del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya ha renovat els seus òrgans de govern després del procés electoral. Salvador Arqué continuarà com a president en el seu segon mandat consecutiu, al capdavant d'un equip que combina continuïtat i noves incorporacions.
Salvador Arqué seguirà quatre anys més al capdavant
La Demarcació de Catalunya Central dels enginyers industrials ha renovat la seva junta directiva després de la finalització del procés electoral. Salvador Arqué ha estat nomenat president tant del Col·legi com de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya a la demarcació, després que la seva fos l'única candidatura presentada.
Arqué enceta així el seu segon mandat consecutiu al capdavant de la institució, amb la voluntat de donar continuïtat al projecte desenvolupat durant els darrers anys. L'acompanyarà novament David Vila, que continuarà exercint les funcions de secretari.
En la valoració d'aquest nou període, Arqué ha assenyalat que els principals objectius seran "reforçar la utilitat i el servei de les nostres institucions per als nostres professionals" i afrontar els reptes de futur "amb la responsabilitat i la solvència necessàries perquè les nostres institucions liderin els reptes tecnològics i tinguin influència en la societat".
Una junta que combina experiència i noves incorporacions
La nova junta manté una part important dels seus membres, però també incorpora nous perfils per reforçar l'activitat de la demarcació a la Catalunya Central.
Continuaran com a vocals Pere Ballonga, Joan Castella, Mireia Fèlix i Jordi Pont. A aquest equip s'hi afegeixen ara Àlex Harillo, Blai Parramon i Thaïs Sirvent, que s'estrenen en els òrgans de govern de la institució. La presa de possessió dels nous càrrecs es formalitzarà en la pròxima reunió de la junta directiva.
Una trajectòria vinculada a l'empresa i la construcció
Salvador Arqué compta amb una llarga experiència professional vinculada al sector empresarial i de la construcció. Actualment és copropietari d'Estructures Arqué, SL, activitat que compagina amb les funcions de conseller delegat d'Arifran, SL i amb la seva participació com a cofundador d'Arqué Steeltech, SL.
Des de la demarcació es destaca que la renovació dels òrgans de govern arriba en un moment de transformació tecnològica i industrial, en què l'enginyeria té un paper cada vegada més rellevant en àmbits com la sostenibilitat, la innovació i la competitivitat empresarial.
Canvis també en la direcció nacional de les institucions
La renovació a la Catalunya Central s'emmarca en un procés electoral més ampli que ha comportat també canvis en els màxims òrgans de govern de les institucions catalanes dels enginyers industrials.
Maria Salamero Sansalvadó ha estat proclamada nova degana del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, convertint-se en la primera dona que ocupa aquest càrrec en la història de la institució. Enginyera industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya i MBA per EADA, actualment és cap de Sostenibilitat de Celsa Group.
Per la seva banda, Xavier Rovira Fernández ha estat nomenat nou president de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. Amb una trajectòria de prop de trenta anys en consultoria de negoci i tecnologia, fins ara havia format part de la junta de l'Associació i presidia la Comissió de Societat Digital.
Els nous equips directius impulsen la candidatura RE-E-evolucionem, una proposta que aposta per reforçar el paper de l'enginyeria en les grans decisions del país, impulsar la transformació tecnològica i ecològica de Catalunya i consolidar una comunitat professional més cohesionada i influent.